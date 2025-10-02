Dünya genelinde salgın paniği: Covid'in yeni varyantı ortaya çıktı! Belirtileri alerji ile karıştırılıyor!

Bilim insanları, Covid-19’un çok daha bulaşıcı bir varyantı olan XFG, kamuoyunda bilinen adıyla Stratus’un salgın haline geldiğini duyurdu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), virüsün 19 eyalette yüksek veya çok yüksek seviyelerde seyrettiğini bildirdi.

YENİ VARYANTIN ÖZELLİKLERİ VE YAYILIMI

Özellikle Nevada, Utah ve Connecticut’ta yaygın olan Stratus, Omicron’un alt varyantlarından evrilmiş bir tür olarak tanımlanıyor. İlk olarak Ocak ayında Güneydoğu Asya’da tespit edilen ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “takip altındaki varyant” olarak sınıflandırılan bu varyant, şu ana kadar 38 ülkede görüldü. Bağışıklık sistemini aşma yeteneğiyle dikkat çeken Stratus, hızla yayılıyor.

ALERJİYLE KARIŞTIRILMA RİSKİ

Stratus’un belirtileri arasında boğaz ağrısı, boğazda kaşıntı ve ses çatallanması yer alıyor. Bu semptomlar, alerjiyle kolayca karıştırılabildiği için teşhiste gecikmelere yol açabiliyor. Uzmanlar, bu belirtileri gösterenlerin dikkatli olmasını ve test yaptırmasını öneriyor.

AŞI VE ÖNCEKİ ENFEKSİYONLAR KORUMADA ETKİLİ OLABİLİR

İyi haber ise, daha önce Covid-19 geçirmiş veya aşılanmış kişilerde hastalığın genellikle daha hafif seyrettiği. CDC, aşıların ve güçlendirici dozların Stratus’a karşı koruma sağlamada hala etkili olduğunu vurguluyor.