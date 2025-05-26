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Dünya genelinde tehdit: Hastanelerdeki tıbbi plastikle beslenen bu bakteri 560 bin kişiyi öldürdü!

Her yıl dünya genelinde 560 bin kişinin ölümüne yol açan Pseudomonas aeruginosa adlı süper bakteri, hastanelerde yeni bir tehdide dönüştü. İngiltere’deki Brunel Üniversitesi’nin çığır açan araştırması, bu ölümcül bakterinin tıbbi plastikleri sindirerek hayatta kaldığını ortaya koydu. Dikiş ipliklerinden implantlara kadar birçok cihazda kullanılan plastikler, bakterinin besin kaynağı olabilir. Detaylar haberimizde...

Dünya genelinde tehdit: Hastanelerdeki tıbbi plastikle beslenen bu bakteri 560 bin kişiyi öldürdü!
Sedef Karatay

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 560 bin kişinin ölümüne neden olan dirençli süper bakteri Pseudomonas aeruginosa, hastane enfeksiyonlarının en büyük tehditlerinden biri. İngiltere’deki Brunel Üniversitesi’nden bilim insanlarının yayımlanan çalışması, bu ölümcül bakterinin tıbbi plastikleri sindirerek hayatta kalabildiğini ortaya koydu.

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“PLASTİKLER BU BAKTERİLER İÇİN BESİN KAYNAĞI"

Araştırmacılar, bir hastanın yara örneğinden izole edilen P. aeruginosa türünü inceledi. Bulgular, bakterinin özellikle polikaprolakton adlı plastik türü üzerinde uzun süre hayatta kalabildiğini gösterdi. Bu malzeme, dikiş iplikleri, cerrahi ağlar, yara örtüleri, ilaç salım sistemleri ve implantlar gibi birçok tıbbi cihazda kullanılıyor.

Profesör Ronan McCarthy, “Plastikler, hatta plastik yüzeyler bile bu bakteriler için adeta bir besin kaynağı olabilir. Bu yeteneğe sahip patojenler, hastane ortamında daha uzun süre canlı kalabilir” dedi.

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TIBBİ CİHAZLAR TEHLİKEDE Mİ?

Çalışma, P. aeruginosa’nın tıbbi plastikleri sindirdikten sonra daha güçlü biyofilmler oluşturduğunu ortaya koydu. Bu biyofilmler, bakteriyi antibiyotiklere karşı daha dirençli hale getiriyor.

McCarthy, ventilatörler ve idrar sondaları gibi hayat kurtarıcı cihazların bu bakteriden zarar görebileceği uyarısında bulunuyor: “Plastik içeren her türlü tıbbi cihaz, bu bakteriye karşı savunmasız olabilir.”

Bu durum, hastane enfeksiyonlarının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor ve hasta güvenliğini tehdit ediyor.

MODERN TIBBIN PLASTİK SORUNU

Plastik, modern tıbbın vazgeçilmez bir parçası. Ancak bu bulgular, plastik kullanımının enfeksiyon riskleri açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.

McCarthy, “Plastik modern tıbbın her yerinde var. Ancak artık bazı patojenlerin bunu parçalayacak şekilde evrim geçirdiğini görüyoruz. Bu durum hasta güvenliği açısından büyük önem taşıyor.”

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Yaklaşık 200 yıllık evrimsel geçmişi olan P. aeruginosa’nın, alınacak önlemleri zamanla aşabileceği de vurgulanıyor.

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enfeksiyon İngiltere Bakteri hastane
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