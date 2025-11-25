Dünya gözünü bu habere çevirmişti! ABD'li yetkili duyurdu: "Ukrayna anlaşmayı kabul etti"

ABD merkezli CBS News televizyon kanalı, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Ukrayna hükümetinin Rusya'nın yaklaşık 4 yıldır süren saldırılarını durdurmak için "barış anlaşması" üzerinde anlaştığını belirtti.

"BAZI KÜÇÜK AYRINTILAR VAR"

ABD'li yetkili, "Ukraynalılar barış anlaşmasını kabul etti. Halledilmesi gereken bazı küçük ayrıntılar var, ancak barış anlaşmasını kabul ettiler" ifadelerini kullandı. Haber, ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Dan Driscoll'un Rus yetkililerle görüşmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de olduğu sırada geldi.

"YAKINDA GERİ BİLDİRİM ALIRIZ"

Abu Dabi'deki ABD'li bir askeri yetkili de CBS News'e yaptığı açıklamada, Driscoll'un bugün de Rus temsilcilerle saatler süren müzakere gerçekleştirdiğini belirtti. Askeri yetkili, "Çok iyimseriz. Driscoll iyimser. Umarım Ruslardan yakında geri bildirim alırız. Bu süreç hızlı ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Başka bir kaynak ise Driscoll'un Cenevre'deki verimli müzakerelerin ardından Beyaz Saray'ın 28 maddelik barış planının revize edilmiş hali üzerinde Abu Dabi'de görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı.Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır