Dünya liderlerini ağırlayan Davos'ta korkutan anlar! Hemen tahliye edildiler

ABD Başkanı Donald Trump ve birçok ülkenin liderinin katıldığı Dünya Ekonomik Forumu'nda yangın paniği yaşandı. Davos'ta zirvenin yapıldığı alan yangın ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Kongre merkezinin yakınındaki bir ahşap kulübeden çıktığı anlaşılan yangına müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangının ardından tahliyelere son verildi.

Dünya liderlerini ağırlayan Davos'ta korkutan anlar! Hemen tahliye edildiler

İsviçre'nin Davos kasabasında Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yapıldığı alan, yangın ihbarı nedeniyle geçici olarak tahliye edildi.

Dünya liderlerini ağırlayan Davos ta korkutan anlar! Hemen tahliye edildiler 1

DUMANLAR SONRASI TAHLİYE

ABD'de yayın yapan FOX Business kanalının muhabiri Edward Lawrence, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, WEF'in yapıldığı Kongre Merkezi'nin, yakınındaki bir bölümden dumanlar yükselmesi nedeniyle tahliye edildiğini belirtti.

Dünya liderlerini ağırlayan Davos ta korkutan anlar! Hemen tahliye edildiler 2

SEBEBİ AHŞAP KULÜBE

Lawrence, söz konusu alanın yangın ihbarını alan itfaiye ekiplerince kontrol edildikten sonra tahliyenin sonlandırıldığını aktardı.

İngiltere merkezli LBC gazetesinde yer alan haberde ise dumanların yükselmesinin nedeninin, Kongre Merkezi'nin yakınındaki küçük bir ahşap kulübede çıkan bir yangın olduğu bildirildi.

Çıkan küçük çaplı yangın nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

