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Dünya Los Angeles'taki olayları konuşuyor! Trump: 'Bugün önemli bir açıklama yapacağım'

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler, ülkeyi karıştırmıştı. Sert açıklamalar gelirken yeni bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, bugün Fort Bragg askeri üssünde önemli bir açıklamada bulunacağını duyurdu.

Dünya Los Angeles'taki olayları konuşuyor! Trump: 'Bugün önemli bir açıklama yapacağım'
Recep Demircan

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

"ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA YAPACAĞIM"

Trump yaptığı açıklamada bugün Fort Bragg askeri üssünde önemli bir açıklamada bulunacağını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles
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