HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dünya mirası Roma'da: Kolezyum'a Göbeklitepe'den sonra Troya çıkarması!

İçerik devam ediyor

Türkiye, kültürel mirasını uluslararası alanda görünür kılan sergi projelerine bir yenisini daha ekliyor. Daha önce Kolezyum’da gerçekleştirilen Göbeklitepe ve Magna Mater sergileriyle büyük ilgi gören Türkiye, bu kez Troya temalı kapsamlı bir sergiyi Roma’ya taşımaya hazırlanıyor.

Roma’daki Kolezyum Arkeopark Alanı’nda 2026 yılında düzenlenmesi planlanan sergi, Türkiye ile İtalya arasında yürütülen kültürel iş birliğinin yeni ve güçlü bir adımı olarak değerlendiriliyor.

Dünya mirası Roma da: Kolezyum a Göbeklitepe den sonra Troya çıkarması! 1

Troya Sergisi’ne ilişkin karar, Eylül ayında Roma’da, Aralık ayında ise Ankara’da gerçekleştirilen ikili görüşmeler sonucunda netleşti. Sürecin somut adımı olarak 11 Aralık’ta karşılıklı niyet beyanı imzalandı.

Dünya mirası Roma da: Kolezyum a Göbeklitepe den sonra Troya çıkarması! 2

Sergi, başta Troya Müzesi olmak üzere Türkiye ve İtalya’daki müzelerin koleksiyonlarından seçilecek eserlerle hazırlanacak ve Troya’nın çok katmanlı tarihsel anlatısını uluslararası izleyiciyle buluşturacak.

Dünya mirası Roma da: Kolezyum a Göbeklitepe den sonra Troya çıkarması! 3

TROYA OPERASI SERGİYE EŞLİK EDECEK

Sergi programı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Troya Operası ile tamamlanacak.
Opera, Troya anlatısını bu kez sahne sanatları aracılığıyla Roma’da uluslararası izleyiciye taşıyacak.

Dünya mirası Roma da: Kolezyum a Göbeklitepe den sonra Troya çıkarması! 4

BAKAN ERSOY: "ŞİMDİ SIRA TROYA'DA!"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Troya Sergisi’ne ilişkin gelişmeyi sosyal medya hesaplarından şu ifadelerle paylaştı:

"Türkiye'nin eşsiz kültürel mirasını bir kez daha Antik Roma'nın kalbi Kolezyum'a taşıyoruz...

Dünya mirası Roma da: Kolezyum a Göbeklitepe den sonra Troya çıkarması! 5

ŞİMDİ SIRA TROYA'DA!

Dünya Mirası Troya, 2026 yılında Roma’daki Kolezyum Arkeopark Alanı'nda sanatseverlerle buluşacak.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz “Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi” ve bu yılki “Magna Mater” sergilerinin ardından Kolezyum’da şimdi de “Troya” temalı bir serginin düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Dünya mirası Roma da: Kolezyum a Göbeklitepe den sonra Troya çıkarması! 6

Eylül ayında Roma’da, bu ay ise Ankara’da yürüttüğümüz ikili görüşmelerin somut sonucu olarak 11 Aralık'ta karşılıklı niyet beyanına imza attık.

Başta Troya Müzesi olmak üzere Türkiye ve İtalya müzelerinin koleksiyonlarından seçilecek eserlerle hazırlanacak bu sergiyi Bakanlığımız Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün hazırladığı Troya Operası ile de taçlandırılacağız.

Dünya mirası Roma da: Kolezyum a Göbeklitepe den sonra Troya çıkarması! 7

Troya anlatısı, bu kez sahne sanatları aracılığıyla Roma'da uluslararası izleyiciyle buluşacak."

Dünya mirası Roma da: Kolezyum a Göbeklitepe den sonra Troya çıkarması! 8

Dünya mirası Roma da: Kolezyum a Göbeklitepe den sonra Troya çıkarması! 9

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muhittin Böcek'in son ifadesi alınacakMuhittin Böcek'in son ifadesi alınacak
İşledikleri suçlar terör suçu sayılmayacakİşledikleri suçlar terör suçu sayılmayacak

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Göbeklitepe Roma Troya Antik Kenti troya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.