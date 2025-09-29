'Dünya modelleri' dev şirketlerin yeni gözdesi oldu! "100 trilyon dolarlık bir fırsat"

Yapay zekâ yarışında çıtayı daha da yükseltmek isteyen teknoloji devleri, artık yalnızca dil verilerine dayalı modellerle yetinmiyor. Şirketler, makinelerin çevreyi algılayabilmesi ve gerçek dünyada hareket edebilmesi için yeni nesil bir yaklaşımı gündemlerinin merkezine alıyor, yani dünya modellerini.

YENİ ODAK: DÜNYA MODELLERİ

Dünyanın önde gelen yapay zekâ şirketleri, makinelerde “süper zekâya” ulaşmanın yeni yollarını ararken, insan çevrelerini daha iyi anlayabilen “dünya modelleri” üzerine odaklanmayı artırıyor. Financial Times'ta yer alan habere göre, Google DeepMind, Meta ve Nvidia; yalnızca dil yerine videolar ve robotik verilerden öğrenerek fiziksel dünyada gezinebilen sistemler geliştirmeye çalışan şirketler arasında.

Bu hamle, OpenAI’nin ChatGPT’si gibi popüler sohbet botlarını çalıştıran büyük dil modellerinin (LLM) ilerlemesinin tavana ulaşıp ulaşmadığına dair soruların artmasıyla birlikte geliyor.

NEDİR BU DÜNYA MODELLERİ?

Dünya modelleri, gerçek ya da simüle edilmiş ortamların veri akışlarıyla eğitiliyor. Sürücüsüz araçlar, robotik ve yapay zekâ ajanlarında ilerleme kaydetmek için önemli bir adım olarak görülüyor, ancak eğitilmeleri için muazzam miktarda veri ve işlem gücü gerekiyor.

"100 TRİLYON DOLARLIK BİR FIRSAT"

Sektörde OpenAI, Google ve Elon Musk’ın xAI girişimi gibi şirketlerin yayımladığı LLM’ler arasındaki performans sıçramaları yavaşlamış durumda, oysa geliştirmeleri için devasa yatırımlar yapıldı.

Nvidia’nın Omniverse ve simülasyon teknolojilerinden sorumlu başkan yardımcısı Rev Lebaredian’a göre, dünya modellerinin potansiyel pazarı küresel ekonomi büyüklüğünde olabilir.

Lebaredian, “Dünya temel modellerinin fırsatı nedir? Esasen… Eğer fiziksel dünyayı anlayabilen ve içinde çalışabilen bir zekâ yaratabilirsek, 100 trilyon dolarlık bir fırsat” dedi.

Nvidia CEO'su Jensen Huang ise şirketin bir sonraki büyük büyüme aşamasının “fiziksel yapay zekâ” ile geleceğini ve bu modellerin robotik alanını kökten dönüştüreceğini söylüyor.

Meta’dan Yann LeCun gibi isimler, bu vizyonun 10 yıl içinde insan seviyesinde zekâya sahip makinelerle mümkün olabileceğini öngörüyor.