Dünya o kavgayı konuşuyor! Rusya'dan ilk yorum geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Trump'ın Zelenskiy ile görüşmede sabırlı olduğunu belirtti. Zaharova, "Zelenskiy'nin yalanlarından en büyük olanı, Beyaz Saray'da Kiev yönetiminin 2022'de desteksiz ve yalnız bırakıldığı yönündeki açıklaması." ifadesini kullandı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da "dayak" yediğini belirterek, "Bu faydalı, ancak yeterli değil. Askeri desteğin durdurulması gerekiyor. Trump, kokain palyaçosunun yüzüne ilk kez gerçeği söyledi; Kiev rejimi, üçüncü dünya savaşıyla oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev de Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da yalan söylemeye devam ettiğini belirterek, "Zelenskiy, bu turu kaybetti. Zelenskiy'nin bir sonraki turda dizleri üstüne çökmesi gerekecek." ifadesini kullandı. Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması milletvekillerinden Aleksey Juravlyov, Rus haber ajansı RİA'ya yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin ABD'nin güvenini kaybettiğini ifade ederek, "Ancak bu, savaşın sona ereceği anlamına gelmiyor. Rusya'ya karşı olan Avrupalılar, palyaçoyu kendi kaderine terk etmeyecek." dedi.

Rus senatör Aleksandr Şendryuk-Jidkov da Zelenskiy'nin görevini bırakması gerektiğini vurgulayarak, "Beyaz Saray'daki müzakereler, Zelenskiy'nin artık dünya siyasetinde yeri olmadığını gösterdi. Maalesef, herkes bunu anlayana kadar 3 yıl geçti." değerlendirmesini yaptı.

ABD'DE FARKLI TEPKİLERE NEDEN OLDU

Cumhuriyetçiler, tartışmada Trump'a destek verirken Demokratlar ise eleştirilerde bulundu.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Oval Ofis'teki tartışmaya dair sosyal medya hesabından Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'e destek vererek ABD'nin çıkarlarını savundukları için teşekkür etti ve "Siyasi oyunlara ve ABD'ye saygısızlığa hoşgörü göstermeyeceğiz." mesajını paylaştı.

Hükümet Verimlilik Departmanından (DOGE) sorumlu, milyarder iş insanı Elon Musk da, X hesabından yaptığı paylaşımda, Zelenskiy'yi tartışmada "kaybeden" kişi olarak niteledi ve "Kendini Amerikan halkının gözünde mahvetti." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Partinin kıdemli senatörlerinden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trump ile Zelenskiy'nin tartışması hakkında, "Oval Ofis'te gördüğüm saygısızlıktı ve artık Zelenskiy ile iş yapabilir miyiz, bilemiyorum." dedi.

Zelenskiy'nin Trump'a karşı çıkış şeklini "aşırı" olarak niteleyen Graham, "Zelenskiy ABD ile bir anlaşma yapabilir mi? Gördüklerimden sonra bilmiyorum. Zelenskiy ya istifa edip iş yapabileceğimiz birini göndermeli ya da değişmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Hazine Bakanı Scott Bessent ise sosyal medya hesabından Trump'a küresel olarak ABD'nin çıkarlarını savunduğu için teşekkür ederken Trump'ın özel danışmanı Andrew Wheeler da Trump ve yardımcısının "saygısızlığa" tahammül etmeyeceğini belirtti.

"KREMLİN'DE ŞAMPANYA PATLATIYORLARDIR"

Demokrat partililer ise Zelenskiy'nin tarafını tutarak Trump yönetimine eleştirilerde bulundu.

Vermont Senatörü Bernie Sanders, X hesabından şunları kaydetti:

"Trump, Rus emperyalizmine karşı cesurca savaşan demokratik bir ülkenin lideri olan Zelenskiy'yi azarlarken 80 yıldır Avrupa'nın en kanlı savaşını başlatan diktatör Putin ile ittifak kuruyor. Üzgünüm Başkan Trump, biz demokrasiye inanıyoruz, otoriterliğe değil."

Senato Azınlık Lideri Chuch Schumer da X hesabından, Trump'ın Zelenskiy'i azarlayarak "Putin'in kirli işlerini yaptığı" eleştirisini yöneltirken Maryland'in Demokrat Senatörü Chris Van Hollen, yaşananları "utanç verici ötesi" olarak nitelendirdi.

Van Hollen, "Trump ve Vance'in, Putin'i (bile) utandıracak yalan ve yanlış bilgi gösterisi yaparak Zelenskiy'yi azarlaması Amerika için bir utanç ve müttefiklerimize ihanettir. Şimdi Kremlin'de şampanya patlatıyorlardır." ifadelerini kullandı.

Tennessee eyaleti Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Steve Cohen de Kongre'deki resmi internet sayfasından yaptığı paylaşımda, Trump ve Vance'in görüşmedeki davranışlarından "utandığını" belirtti.

Cohen, "Bu, muhtemelen Putin tarafından Ukrayna liderini utandırmak için tasarlanmış bir tuzaktı." diyerek Trump için "Niteliksiz birini başkan seçtiğinizde olan budur. Bu işi duygusal, entelektüel veya ahlaki olarak idare edemez. Bu savaş devam ettikçe kan Trump ve Vance'in ellerinde olacak." değerlendirmesini yaptı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır