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  4. Dünya o uçak kazasını konuşuyor! Kimsenin hayatını kaybetmediği kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı

Dünya o uçak kazasını konuşuyor! Kimsenin hayatını kaybetmediği kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı

18.02.2025 16:52
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.02.2025 16:52
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Minneapolis'ten Toronto'ya inen Delta Havayolları'na ait uçak, iniş sırasında takla attı ve yere çakıldı. 80 yolcu ve mürettebat, büyük bir faciadan sağ kurtuldu. 18 yaralı var, ancak pilotun soğukkanlı müdahalesi ölümleri engelledi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, uçağın kanadı gövdesinden ayrılıyor.

Kanada'nın Toronto Pearson Uluslararası Havaalanı'na ABD'nin Minneapolis kentinden gelen Delta Havayolları’na ait bir yolcu uçağının inişi sırasında korkunç bir kaza meydana geldi. Uçak, iniş sırasında takla atarak yere çakıldı. Ancak mucize eseri, uçakta bulunan 80 yolcu ve uçuş görevlileri sağ olarak kurtuldu. Kazada 18 kişi yaralandı, bunlardan ikisinin durumu ağır, ancak pilotun soğukkanlı hamlesi sayesinde daha büyük bir felaket önlendi.

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VİDEOLAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Delta Havayolları, kazanın Endeavor Air tarafından işletilen CRJ900 tipi bir uçakla gerçekleştiğini açıkladı. Uçakta 76 yolcu ve 4 mürettebat bulunuyordu. Kanada yapımı Bombardier CRJ900, 90 yolcu kapasitesine sahip olup, GE Aerospace motorlarıyla donatılmıştı. Kazanın ardından sosyal medyada paylaşılan videolarda, uçağın kanadının gövdesinden ayrıldığı anlar dikkat çekti.

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"BAZI YOLCULAR SARKIYORDU"

Kazadan sonra yolcu John Nelson, Facebook üzerinden paylaştığı bir videoda, karla kaplı pistte ters dönen uçağa su sıkan itfaiye aracını gösterdi. CNN’e konuşan Nelson, iniş sırasında herhangi bir olağan dışı durum fark etmediğini, uçağın yere çarptıktan sonra yan döndüğünü ve ardından ters döndüğünü söyledi. “Kemerimi açıp kendimi yere ittiğimde, bazı yolcular kemerlerinden sarkıyordu. Yardıma ihtiyacı olanlar vardı. Bazıları kendi başına inebildi” dedi.

Kanada yetkilileri, kazanın nedenini henüz belirleyemediklerini ve olayla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.

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