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Dünya onu konuşuyor! Trump bu kez de 'Güzel saçları' için kararname imzaladı... "Biz bu saçmalığı bitiriyoruz"

Göreve geri geldikten sonra yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlarla dünya kamuoyunun zirvesine yerleşen ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de 'Güzel saçları' için kararname imzaladı. Duş başlıklarını değiştiren kararnameyi imzalayan Trump, Biden döneminde geri getirilen su sınırlamalarını kaldırmış oldu. Trump, "Güzel saçlarıma özen göstererek, güzel bir duş almak istiyorum. Ellerinizi beş kat daha uzun süre yıkıyorsunuz. Yani aynı süreyi harcıyoruz. Biz şimdi bu saçmalığı bitiriyoruz" dedi.

Dünya onu konuşuyor! Trump bu kez de 'Güzel saçları' için kararname imzaladı... "Biz bu saçmalığı bitiriyoruz"
Melih Kadir Yılmaz

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın karşısına çıkan ve tekrar Beyaz Saray'ın yolunu tutan ABD Başkanı Donald Trump, kısa sürede adını dünya kamuoyunun zirvesine yazdırdı. Yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlar ile gündemden düşmeyen Trump, bu kez de 'güzel saçları' için bir karara imza attı.

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Uzun süredir duş başlıklarındaki modern su tasarrufu kurallarından şikayetçi olan Trump, bu kuralların saçlarını yıkamasını zorlaştırdığını söylemiş ve ilk başkanlık döneminde bu kuralları gevşetmişti. Sonrasında yerine gelen Biden bu konudaki kuralları daha sıkı hale getirmişti.

KARARNAMEYİ GÜZEL SAÇLARI İÇİN İMZALADI

Yeniden başkanlık koltuğuna oturan Trump ise bir kez daha duş başlıklarına yapılan kısıtlamaları 'saçlarının sağlığı için' kaldırdı. Çarşamba günü Beyaz Saray’da imzaladığı bir başkanlık kararnamesi, duş başlıkları, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri ve tuvaletlerdeki galon başına akış miktarını sınırlayan su tasarrufu standartlarının derhal kaldırılmasını emretti.

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"GÜZEL SAÇLARIMA ÖZEN GÖSTEREREK GÜZEL BİR DUŞ ALMAK İSTİYORUM"

Trump imza töreninde "Güzel saçlarıma özen göstererek, güzel bir duş almak istiyorum. Duşta 15 dakika ayakta durmam gerekiyor ki saçlarım ıslansın. Sadece damla damla geliyor. Bu saçmalık" dedi.

"BU SAÇMALIĞI BİTİRİYORUZ"

Trump açıklamalarının devamında ise "Ellerinizi beş kat daha uzun süre yıkıyorsunuz. Yani aslında aynı suyu harcıyorsunuz. Biz şimdi bu saçmalığı bitiriyoruz. İnsanlar artık düzgün yaşayabilecek" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump abd
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