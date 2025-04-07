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Dünya Sağlık Günü: Sağlıklı yaşam için bir fırsat!

7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Doğan, sağlığın yalnızca hastalıkların yokluğu olarak değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali olarak tanımlandığını belirterek, bu özel günün sağlığın korunması adına bir fırsat olduğunu vurguladı.

Dünya Sağlık Günü: Sağlıklı yaşam için bir fırsat!

Dünya Sağlık Örgütü’nün kuruluş yıl dönümünde kutlanan 7 Nisan Dünya Sağlık Günü, sağlıklı yaşam bilincinin artırılması açısından büyük bir fırsat sundu. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan, bu anlamlı günün önemine dikkat çekerek, bireylerin sağlıklı yaşam tarzlarını benimsemesinin, düzenli sağlık kontrolleriyle hastalıkların erken teşhis edilmesinin ve zararlı alışkanlıklardan uzak durulmasının toplum sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratacağını belirtti.

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Bu özel günün yalnızca sağlık çalışanlarını onurlandırmakla kalmadığını, aynı zamanda toplumun her bireyine önemli sorumluluklar yüklediğini belirten Doğan 9 günlük bayram tatili süresince hastanede yoğun bir hasta trafiği yaşandığını da ifade etti.

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Doğan; "9 günlük tatil süresince yetişkin Acil Servis’e 12 bin 343, Çocuk Acil Servis’e 4 bin 150 ve Kadın Doğum Acil Servis’e ise 438 başvuru yapıldı. Toplamda 499 hasta servislerde tedavi altına alınırken, 299 ameliyat başarıyla gerçekleştirildi ve 71 doğum sağlıklı bir şekilde tamamlandı. Dünya Sağlık Günü, bireylerin sağlığını korumak adına bilinçlenmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi için kıymetli bir fırsattır. Bayram tatili boyunca gece gündüz demeden fedakârca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu bir gelecek için el ele verelim. Dünya Sağlık Günü’nüz kutlu olsun" dedi.

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(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Dünya Sağlık Günü dünya sağlık örgütü
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