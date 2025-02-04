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  4. Dünya şampiyonu kick bokscu cami görevlisini öldüresiye dövdü! Felç bıraktı, tutuklandı

Dünya şampiyonu kick bokscu cami görevlisini öldüresiye dövdü! Felç bıraktı, tutuklandı

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
04.02.2025 17:45
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İstanbul Zeytinburnu’nda bir dönem Dünya Kick Boks Şampiyonu olan boksör Yavuz Özden iddiaya göre, bir camide engelli tuvaletini tekmeleyerek kontrol edince kendisini uyaran temizlik görevlisi Osman Amaç’ı yumruklayarak dövdü. Hastaneye götürülen Amaç’ın çenesinin kırıldığı ve kısmi yüz felci geçirdiği öğrenilirken, Özden, tutuklandı.

Dünya şampiyonu kick bokscu cami görevlisini öldüresiye dövdü! Felç bıraktı, tutuklandı

Dünya Kick Boks Şampiyonu milli boksör Yavuz Özden, camii görevlisini darp etti. Zeytinburnu'nda engelli tuvaletine tekmeyle giren Özden'i uyaran görevli feci şekilde dövdü.

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Dünya Kick Boks Şampiyonu milli boksör Yavuz Özden, dehşet saçtı. İddiaya göre Özden engelli tuvaletinin kapısını tekmeleyerek içeriyi kontrol etmek istedi. Bunun üzerine 38 yaşındaki temizlik görevlisi Osman Amaç, Özden'i uyardı. Ardından camiye namaz kılmaya giden Amaç, döndüğünde ise kabusu yaşadı. Özden, Amaç'ı dakikalarca yumruklayarak dövmeye başladı.

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TUTUKLANDI!

Olayın ardından Özden camiden çıkarken, çenesinin kırıldığını fark eden Osman Amaç ise hastaneye götürüldü. Ameliyata alınan Amaç tedaviye alındı. Ancak Amaç'ın kısmi yüz felci geçirdiği tespit edildi. Osman Amaç, şikayette bulundu. Yavuz Özden kısa süre sonra yakalandı. Özden "Kasten Yaralama" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Boks boksör
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