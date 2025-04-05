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Dünya sessiz görüntüler çok kötü! İsrail katliamına devam ediyor: Gazze'ye yoğun bombardıman

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Recep Demircan

İsrail, 18 Mart günü bozduğu ateşkesin ardından Gazze'ye saldırılarını artırarak devam ediyor. İsrail son iki günde saldırılarını artırdı. Bölgeden gelen fotoğraflar katliamı bir kez daha gözler önüne serdi. Dünya ise bu katliama sessiz kalmaya devam ediyor. Son saldırılarla birlikte 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini geçti.

İsrail, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart sabahı bozarak şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı. Özellikle İsrail'in son iki günde Gazze'de saldırılarını yoğunlaştırdığı aktarıldı. Her geçen dakika Gazze'deki kriz derinleşirken bölgeden gelen fotoğraflar İsrail katliamını bir kez daha gözler önüne serdi. Dünya ise İsrail'in bu katliamına karşı sessizliğini korumaya devam ediyor.

İSRAİL'DEN PEŞ PEŞE SALDIRILAR

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun, Gazze kent merkezi ile güneydeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında en az 5 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı.

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İsrail savaş uçaklarının, Han Yunus'un güneydoğusundaki El-Menara Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu 19 Filistinli yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi de yaralandı.

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EN AZ 112 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu, dün gün boyu düzenlediği saldırılarda Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin Al-Tuffah Mahallesi'nde sığındığı Dar al-Arqam Okulu'nun yanı sıra bir cami ve çok sayıda sivil yerleşim yerini hedef aldı. İsrail'in gün boyu düzenlediği saldırılarda, 31'i Dar al-Arqam Okulu'nda olmak üzere en az 112 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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CAN KAYBI 50 BİNİ GEÇTİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 669'a yükseldi.

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KRİZ HER GEÇEN GÜN DERİNLEŞİYOR

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

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İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart sabahı bozarak şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

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İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1249 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 22 kişi yaralandı.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze
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