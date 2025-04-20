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Dünya Türk çetenin vurgununu konuşuyor: Türkiye'deki sistemle Almanları dolandırdılar! 'Hells Angels' bağlantısı dikkat çekti

Türkiye'de uyguladıkları sistemi yurt dışına taşıyıp bu kez Almanları dolandırdılar! 10 kişilik örgüt, Alman vatandaşlarını telefonla arayıp yalanlarla toplamda 122 milyon liralık vurgun yaptı. Alman ve Türk polisi ortaklaşa düğmeye bastı, çete İstanbul'da çökertildi. Çetenin, Almanya'nın azılı organize suç örgütlerinden 'Hells Angels' (Cehennem Melekleri) ile bağlantısı ortaya çıktı.

Dünya Türk çetenin vurgununu konuşuyor: Türkiye'deki sistemle Almanları dolandırdılar! 'Hells Angels' bağlantısı dikkat çekti

Anadilleri gibi konuştukları Almanca'yla binlerce vatandaşı telefonla arayıp kandırdılar, milyonlarca liralık vurgun yaptılar. Alman ve Türk polisinin koordineli çalışması sonucu yakalanan örgüt üyelerinden Al Erdi A. ile ilgili detay dikkat çekti. Şahsın Berlin'de 2014'te öldürülen Tahir Özbek cinayeti nedeniyle müebbet hapis cezası aldığı ve kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

ÖZELLİKLE YAŞLILARI HEDEF ALDILAR

Almanya adli makamları, konsolosluk üzerinden Türk yetkililerine ulaşarak Almanya'da çok sayıda telefon dolandırıcılığı yapan örgütün Türkiye'den yönetildiğini bildirdi. Bunun üzerine konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı. Özellikle yaşlı Alman vatandaşları arayıp kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan örgüt üyelerinin binlerce euroluk vurgun yaptığı belirlendi.

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122 MİLYON LİRALIK VURGUN

Soruşturma sonucu şüphelilerin aynı yöntemle 46 Alman vatandaşından toplam 122 milyon liralık hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

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ULUSLARARASI ÖRGÜT 'HELLS ANGELS' BAĞLANTILI ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda paranın bir kısmının Türkiye'deki kişilerin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından teknik takibe başlandı. Çalışmalarda kimlikleri tespit edilen şüphelilerden bazılarının Almanya'da suç örgütü olan 'Hells Angels' ile bağlantılı olduğu belirlendi.

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3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri 10 kişiyi yakalamak için İstanbul, İzmir ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon yaptı. Şüpheliler 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek' ile 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 tabanca ve çok miktarda para ve bilgisayarlar ele geçirildi.

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CİNAYET SUÇUNDAN KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORMUŞ

Polis operasyonunda yakalanan Y.A., E.P., D.B.T., M.Ç., D.A., C.G., B.K., S.G., Z.B. ve A.E.A.'yı sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Yapılan araştırmalarda gözaltındaki şüpheliler arasında bulunan Ali Erdi A.'nın 9 Ocak 2014'de Berlin'de öldürülen Tahir Özbek cinayetiyle ilgili İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle arandığı ortaya çıktı. Almanya'nın organize suç örgütü 'Hells Angels' üyelerinden biri olduğu öğrenilen Ali Erdi A.'nın Almanya'da görülen bu cinayet davasında kesinleşmiş 'Müebbet hapis cezası' aldığı belirlendi. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sürüyor. (DHA)

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KİM BU "CEHENNEM MELEKLERİ"?

NTV'nin aktardığına göre; Hells Angels yani Cehennem Melekleri'nin geçmişi İkinci Dünya Savaşı yılları sonrasına kadar dayanıyor.

Amerika'da ortaya çıkan motosiklet kulübü savaşta da bulunmuş, psikolojik olarak çok sağlıklı olmayan kişiler de barındırıyordu. Sonraki yıllarda Avrupa'nın birçok ülkesinde benzer kulüpler oluştu.

İçki, fuhuş, uyuşturucu gibi her türlü kötü alışkanlıklara sahip "melekler" palazlandıkları kentleri "cehennem"e çevirdi.

Beğenmediği herkesi hedef alabilen çetenin haraç alma, mekan basma, şiddet gibi sabıkaları saymakla bitmiyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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