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Dünyaca ünlü antik kentte tedbirler alındı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, dünyaca ünlü Afrodisias Antik Kenti'nde orman yangını riskine karşı Karacasu Belediyesi ekiplerince, tedbir alındı.

Dünyaca ünlü antik kentte tedbirler alındı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Afrodisias Antik Kenti'nde orman yangını riskine karşı tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Karacasu Belediyesi, Müze Müdürlüğü işbirliği ile antik kentte yangın tedbiri aldı. Sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen belediye ekipleri, antik kent ve çevresinde bulunan kuru otları temizledi, iş makineleriyle de yangınların diğer taraf sıçramasını engelleyen yangın yolları açıldı. Konu ile ilgili Karacasu Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Afrodisias Antik Kentimizde müze müdürlüğümüzle birlikte yangın riskine karşı önlemlerimizi almaya devam etmekteyiz" ifadeleri yer aldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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