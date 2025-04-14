Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry uzaya gidiyor: Mürettebat tamamen kadınlardan oluşacak

ABD’li şarkıcı Katy Perry’ye, Blue Origin’in ‘New Shepard’ aracıyla gerçekleşecek uçuşta Jeff Bezos’un nişanlısı Lauren Sanchez’in de aralarında bulunduğu beş kadın daha eşlik edecek. Uçuşun, TSİ 15.30 civarında Texas’tan gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu görev, 1963’te Sovyet kozmonot Valentina Tereşkova’nın tarihi uçuşundan bu yana tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay mürettebatı olma özelliği taşıyor.

KARMAN HATTI’NIN ÖTESİNE GEÇECEK

Tam otomatik sistemle çalışan araç, dikey olarak yükseldikten sonra kapsül ayrılacak ve paraşütler ile yeryüzüne geri dönecek. Yaklaşık 10 dakika sürecek uçuşta mürettebat, uluslararası alanda uzay sınırı olarak kabul edilen Karman Hattı’nın ötesine geçecek. Kısa bir süreliğine yer çekimsiz ortamda koltuklarından ayrılıp serbestçe hareket edebilecekler.

ASTRONOT GİBİ EĞİTİM ALDILAR

Tamamı kadınlardan oluşan 6 kişilik mürettebat son hazırlıklarını yaptı. BlueOrigin tarafından yapılan paylaşımda ünlü isimlerin astronot dersleri aldığı öğrenildi.

AP'ye açıklamalarda da bulunan Amerikalı şarkıcı Katy Perry “Her gün kendime 'Cesursun, yüreklisin, gelecek nesil için çok farklı insana ilham vermek için bunu yapıyorsunuz, özellikle de genç kızlara' diyorum." dedi.