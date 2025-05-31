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Dünyada 3 milyona yakın MS hastası bulunuyor

Merkezi sinir sisteminin (beyin ve omurilik) en yaygın hastalıklarından biri olan MS’in dünya çapında yaklaşık 2,9 milyon kişiyi etkilediği belirtildi.

Dünyada 3 milyona yakın MS hastası bulunuyor

Dünya MS Günü, 2024-2026’nın teması ‘tanı’ olarak belirlenmişti. Sağlık profesyonelleri için daha iyi MS eğitimi, yeni araştırmalar ve MS tanısında klinik gelişmeler talep edilmesi bu önemli günün amaçları arasında.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Bilim Komisyonu Üyesi Uzm. Dr. Selda Handan Karahan, "MS, iltihaplı bir demiyelinizan hastalık olarak tanımlanıyor ve sinirleri izole eden yağlı bir madde olan miyelinin hasarı sonucu ortaya çıkıyor. Bu hasar, sinirlerin elektriksel uyarıları iletme şeklini etkileyerek çeşitli nörolojik semptomlara yol açıyor. Belirtiler arasında bulanık görme, uzuvlarda zayıflık, karıncalanma hissi, dengesizlik, kabızlık, cinsel fonksiyonlarda azalma, hafıza sorunları ve yorgunluk gibi bulgular yer alabiliyor" dedi.
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KADINLARDA ERKEKLERE ORANLA İKİ-ÜÇ KAT DAHA YAYGIN

MS’li bireylerin çoğuna 20 ila 40 yaş arasında tanı konulduğunu belirten Karahan, hastalığın kadınlarda erkeklere oranla iki-üç kat daha yaygın görüldüğünü ifade etti. MS’in kesin bir tedavisi bulunmamakla birlikte, hastalığın seyrini değiştirebilecek çeşitli tedavi yöntemlerinin mevcut olduğuna dikkat çekti. Dört ana MS tipi şunlar:

"Klinik İzole Sendrom (CIS), Nükseden-düzelen MS (RRMS), Sekonder progresif MS (SPMS), Primer ilerleyici MS (PPMS)".
Her bireyin farklı semptom kombinasyonları yaşadığını söyleyen Dr. Karahan, "MS’e yol açabilecek faktörler arasında genetik yatkınlık, bağışıklık sistemi bozuklukları, viral enfeksiyonlar (örneğin Epstein-Barr virüsü, Varisella virüsü), kronik sigara kullanımı ve düşük D vitamini düzeyleri yer alıyor" dedi.
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BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK ÖNEMLİ

Kontrol edilebilir risk faktörlerine dikkat çeken Dr. Karahan, bağışıklığı güçlendirmek adına sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, sigaradan uzak durma ve güvenli güneş maruziyetiyle yeterli D vitamini seviyesinin sağlanmasının önemini vurguladı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ms hastalığı Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon
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