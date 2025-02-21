Dünyada dördüncü ölüm nedeni: KOAH'ın 7 belirtisine dikkat!

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), akciğerlerde hava akımının kısıtlanmasına neden olan ilerleyici ve kronik bir solunum yolu hastalığı olarak biliniyor. Sigara kullanımı, hava kirliliği, zararlı gaz ve tozlara uzun süre maruz kalma gibi nedenlerle ortaya çıkan bu hastalık, dünya genelinde ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, KOAH'ın erken tanısı hayati önem taşırken, toplumda bu konudaki farkındalığın artırılması gerektiği vurgulanıyor. Uzm. Dr. Mesut Subak, KOAH hastalığı ve tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi.

Uzm. Dr. Mesut Subak, KOAH'ın en önemli özelliklerinden birinin belirtilerinin zamanla ortaya çıkması olduğunu belirterek, "Hastalar başlangıçta belirtileri fark etmeyebilir. En yaygın belirtileri arasında nefes darlığı, kronik öksürük ve balgam çıkarma bulunuyor. Erken tanı, hastaların yaşam kalitesini koruyabilir ve nefes darlığı gibi belirtilerin kontrol altına alınmasını sağlayabilir. KOAH iki temel hastalığı kapsar: kronik bronşit ve amfizem. Kronik bronşitte bronşlar sürekli iltihaplanır ve balgam üretimi artar. Amfizem ise akciğerlerdeki hava keseciklerinin zarar görmesiyle karakterizedir, bu da oksijen alımını zorlaştırır" ifadelerini kullandı.

"BU BELİRTİLER VARSA DOKTORA BAŞVURMAKTAN ÇEKİNMEYİN"

Hastalığın belirtilerine dikkat çeken Uzm. Dr. Subak, "Fiziksel aktiviteler sırasında ortaya çıkan nefes darlığı en yaygın belirtidir. Hastalık ilerledikçe günlük yaşam aktivitelerinde bile zorlanmalar yaşanabilir. Özellikle sabahları belirginleşen ve uzun süredir devam eden öksürük, KOAH'ın tipik belirtilerindendir. Balgamlı öksürük yaygındır ve akciğerlerde biriken mukus öksürükle atılmaya çalışılır. Göğüste sıkışma hissi, nefes alma güçlüğü ve buna bağlı yorgunluk da sık görülür. KOAH'lı bireyler bronşit ve zatürre gibi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı daha yatkın olurken, nefes alırken hırıltılı sesler de duyulabilir" dedi.

"KOAH TEDAVİSİ KİŞİYE ÖZELDİR"

KOAH tedavisinin kişiye özel planlandığını belirten Dr. Subak, şunları kaydetti:

"Tedavinin amacı, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak, nefes darlığı gibi belirtileri hafifletmek ve yaşam kalitesini artırmaktır. Sigaranın bırakılması, hastalığın ilerlemesini durdurmada en etkili adımdır. Solunum rehabilitasyonu, nefes almayı kolaylaştırmak ve fiziksel aktivitelerde zorlanmayı azaltmak için önemlidir. Doktorun önerdiği solunum yoluyla kullanılan ilaçlar bronşları genişleterek nefes almayı kolaylaştırır. İleri düzey KOAH hastalarında oksijen tedavisi ile kandaki oksijen seviyesi artırılabilir. Ayrıca dengeli beslenme ve düzenli egzersiz, hastalığın etkilerini hafifletebilir."

(İHA)