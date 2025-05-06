HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Dünyada her yıl ortalama 8 milyon insan sigara nedeniyle ölüyor! Sigarayı bırakmak bu merkezde zor değil...

Kayseri’de nikotin bağımlılığıyla mücadele eden vatandaşlar için önemli bir adım atıldı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Melikgazi Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde açılan Sigara Bırakma Polikliniği, sigarayı bırakmak isteyenler için yeni bir başlangıç noktası oldu. Uzman hekimler tarafından yürütülen tedavi ve danışmanlık hizmetleri sayesinde birçok kişi, sigaranın pençesinden kurtularak sağlıklı bir yaşama adım atıyor.

Dünyada her yıl ortalama 8 milyon insan sigara nedeniyle ölüyor! Sigarayı bırakmak bu merkezde zor değil...

Kayseri'de nikotin bağımlıları için açılan merkeze gelen vatandaşlar, aldıkları tedaviler ile bağımlılıktan kurtuluyor.
İl Sağlı Müdürlüğü tarafından Melikgazi Sağlıklı Hayat Merkezi içerisine açılan sigara bırakma polikliniği, sigaradan kurtulmak isteyen vatandaşlar için umut oldu.

thumbs_b_c_580fc78b5eee63d62df1f8b5a3e1937b

"SİGARANIN İÇİNDE SADECE NİKOTİN YOK, 7 BİN KADAR KANSEROJEN MADDEYE MARUZ KALIYORSUNUZ"

Poliklinikte uzmanlar tarafından verilen tedaviler ile nikotin bağımlılığından kurtulan vatandaşlar, yeni bir hayata başlamanın mutluluğunu yaşıyor. Poliklinik hakkında bilgiler veren Melikgazi İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Duygu Horoz, "Tüm dünyada önemli sağlık problemlerinin ve ölüm nedenlerinin başında sigara ve tütün gelmektedir. Bizde bu nedenle Melikgazi Sağlıklı Hayat Merkezimizin içinde sigara bırakma polikliniğimizi hayata geçirdik. Her hastalıkta olduğu gibi koruyucu ve önleyici tedbirlerin önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Gönlümüz hiç başlanmamasından yana ama bir şekilde tütünle tanışmış ve bırakamayan kişiler için burada hizmet veriyoruz. Tütün hem sağlığa hem görünüşe hem de cebe zarar veren bir madde. Sigarayı bıraktıktan 24 saat sonra kalp krizi riskini azalmaya başlar ve 1 yıl sonra ise yarı yarıya düşer. Sadece bu bile sigarayı bırakmak için geçerli ve yeterli sebeptir. Sigaranın içinde sadece nikotin yok. Bağımlılık yapan nikotinden başka 7 bin kadar kanserojen maddeye maruz kalıyorsunuz. Sadece akciğer değil tüm vücut sistemlerini etkileyen madde. Birçok hastalığın hem riskini artıyor hem de pek çok hastalığa sebep oluyor. Bunla mücadele etmek de koruyucu hekimlik adına olmazsa olmazımız. Daha kaliteli bir yaşam sürmek sizlerin elinde. Sigarayı bırakmak isteyenleri polikliniğimize bekliyoruz" dedi.

AW447677_01

"DÜNYADA HER YIL ORTALAMA 8 MİLYON İNSAN SİGARA NEDENİYLE ÖLMEKTEDİR"

Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği’nde görevli Uzm. Dr. Ayşegül Yılmaz Türker de, "Burada tütün ve tütün ürünlerini bırakma konusunda destek almak isteyen her hastaya danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı nikotin bağımlılığına neden olmaktadır ve bu bir hastalıktır. Dünyada her yıl ortalama 8 milyon insan sigara sebepli nedenlerden dolayı ölmektedir. Dünyada ölüme en çok yol açan nedenlerin arasında başta sigara gelmektedir. Polikliniğimize başvuran her hastaya danışmanlık hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda orta ve yüksek düzeyde sigara bağımlılığı söz konusu olan hastalara da ilaç desteği bulunarak sigara bırakma konusunda destek olmaktayız. Takip ve kontrolleri sırasında her hastaya motivasyonel görüşme uyguluyoruz ve davranışçı terapi tekniklerinden destek alıyoruz" diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İliç’te trafik kazası! Yaralılar varİliç’te trafik kazası! Yaralılar var
Zafer Partisi karıştı: Önce "istifa", sonra "devam" dediler! 'Sarı torba' çatlağı üç ilde gençlik kollarını feshettirdiZafer Partisi karıştı: Önce "istifa", sonra "devam" dediler! 'Sarı torba' çatlağı üç ilde gençlik kollarını feshettirdi

Anahtar Kelimeler:
Kayseri sigara kanserojen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nureddin Nebati'nin tadını kaçıran haber! Mağazaları tek tek kapanıyor

Nureddin Nebati'nin tadını kaçıran haber! Mağazaları tek tek kapanıyor

Yer yerinden oynayacak! Arda Turan ve Fenerbahçe...

Yer yerinden oynayacak! Arda Turan ve Fenerbahçe...

Özgür Özel: ‘Şüpheyle yaklaştığım bir kişi var! Bizi zorla oradan geçirtti’

Özgür Özel: ‘Şüpheyle yaklaştığım bir kişi var! Bizi zorla oradan geçirtti’

Türkiye'nin en sıcak tartışması! Yeniden suç işleyenlerin oranı belli oldu: 'Korkunç bir rakam'

Türkiye'nin en sıcak tartışması! Yeniden suç işleyenlerin oranı belli oldu: 'Korkunç bir rakam'

Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan kötü haber!

Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan kötü haber!

Özgür Özel'in kızını tehdit eden kişi tutuklandı

Özgür Özel'in kızını tehdit eden kişi tutuklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.