Dünyada köşe bucak aranıyordu, 20 yıl sonra İstanbul'da bulundu: 5 ilçede 11 operasyon! Binlerce eser ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında 20 yıl önce Üsküdar'da bir camiden çalınan ve Interpol tarafından aranan, hattat Mehmet Sami Efendi (1837-1912) tarafından yazılmış bir hat levhasının da olduğu binlerce eser ele geçirildi. Bu eserleri yurt dışına götürmeyi hedefleyen 15 kaçakçı yakalandı.

5 İLÇEDE 11 OPERASYON

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik haziran ve eylül arasında Fatih, Şişli, Esenyurt, Bağcılar, Kadıköy ve Beşiktaş ilçelerinde 11 ayrı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eserleri yurt dışına kaçırmaya çalışan kaçakçılara yönelik çalışma yaptı. Baskınlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

2005'TE ÇALINMIŞTI

Şüphelilerin adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, aralarında 2 Şubat 2005 yılında Üsküdar Defterdar Tahir Efendi Camii'nden çalınan ve Interpol tarafından da aranan, Hattat Mehmet Sami Efendi (1837-1912) tarafından yazılmış 1 hat levhanın da olduğu binlerce eser ele geçirildi.

BİNLERCE ESER ELE GEÇİRİLDİ

Ele geçen eserler arasında hat levhanın yanı sıra bin 771 parçadan oluşan Yunan/Roma İmparatorluk dönemlerine ait, insan bezemeli mozaik eser, Yunan, Roma, Abbasi, Emevi, Bizans İmparatorluğu, Osmanlı Devleti ile Anadolu Selçuklu Devleti dönemlerine ait olduğu değerlendirilen altın, gümüş, bronz ve nikel malzemeden imal olduğu görülen toplam 2 bin 627 sikke grubu, Osmanlı Devleti dönemine ait olduğu anlaşılan pişot, kama, kılıç, şamdan, mumluk, kadeh, mühür, ikona vb. olmak üzere toplam 454 obje ve 47 fil dişinden imal edildiği değerlendirilen bilezik formunda takı bulunuyor.

MÜZELERE TESLİM EDİLECEKLER

Ele geçen tarihi ve manevi eserler, basın mensuplarına gösterildi. Söz konusu eserlerin, yapılacak işlemlerin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, İstanbul Ayasofya Tarihi ve Deneyim Müzesi ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır