HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Dünyanın en ince otomobili! Görenler gözlerine inanamıyor

Bir YouTuber, 1988 model bir otomobilin orta kısmını lazerle keserek onu yasal olarak trafiğe çıkmaya uygun en ince otomobiline dönüştürdü. Orijinal motoru sığmadığı için bir e-bisikletin elektrik motoruyla donatılan ve iki haftada sarıya boyanarak tamamlanan bu sıradışı aracı görenler gözlerine inanamıyor.

Enes Çırtlık

Otomobil tutkunları zaman zaman her türlü çılgın fikirle ortaya çıkabiliyor. Genellikle bu fikirler daha hızlı gitmekle ilgili olsa da, bazen sadece tamamen 'çılgın' bir şey inşa etmekten de ibaret olabiliyor. Hız için modifiye edilmeyen, bunun yerine trafiğe çıkabilen en ince araca dönüştürülen otomobil ise tam da böyle bir projenin ürünü.

LAZERLE KESİLDİ, E-BİSİKLET MOTORU TAKILDI

Ford Authority'de yer alan habere göre, YouTube'daki Prop Department kanalından Tyler Fever, 1988 model bir Ford Festiva'yı alarak onu dar (ince) ama yasal olarak trafiğe çıkmaya uygun bir otomobil haline getirdi. Bu süreç; lazerle kesim yapılmasını ve aracın tüm orta kısmının esasen çıkarılmasını içeriyordu. Ancak ortada büyük bir sorun vardı: Orijinal motor bu plan için çok genişti.

Çözüm olarak bir e-bisikletin elektrik motoru kullanıldı. Ancak Fever aracı bir araya getirirken başka bir sorunla daha karşılaştı: Fren pedalı için yer kalmadı. Bunun için direksiyon simidinin alt yarısı kesildi.

İKİ HAFTADA TAMAMLANDI

İki haftalık çalışmanın ardından parçalar Bondo adı verilen macunla birleştirilerek dikiş izleri kapatıldı. Böylece araç tek parça haline geldi. Daha sonra ise sarıya boyandı. Fever, arka kapağa otomobilin logolarını da yeniden yapıştırdı.

TRAFİĞE ÇIKABİLİYOR

Aracın ilk testi iyi geçti. Üstelik Fever araca sigorta yaptırıp tescil ettirmeyi başardı ve onu tamamen yasal hale getirdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.