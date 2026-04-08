Dünyanın en ince otomobili! Görenler gözlerine inanamıyor

Otomobil tutkunları zaman zaman her türlü çılgın fikirle ortaya çıkabiliyor. Genellikle bu fikirler daha hızlı gitmekle ilgili olsa da, bazen sadece tamamen 'çılgın' bir şey inşa etmekten de ibaret olabiliyor. Hız için modifiye edilmeyen, bunun yerine trafiğe çıkabilen en ince araca dönüştürülen otomobil ise tam da böyle bir projenin ürünü.

LAZERLE KESİLDİ, E-BİSİKLET MOTORU TAKILDI

Ford Authority'de yer alan habere göre, YouTube'daki Prop Department kanalından Tyler Fever, 1988 model bir Ford Festiva'yı alarak onu dar (ince) ama yasal olarak trafiğe çıkmaya uygun bir otomobil haline getirdi. Bu süreç; lazerle kesim yapılmasını ve aracın tüm orta kısmının esasen çıkarılmasını içeriyordu. Ancak ortada büyük bir sorun vardı: Orijinal motor bu plan için çok genişti.

Çözüm olarak bir e-bisikletin elektrik motoru kullanıldı. Ancak Fever aracı bir araya getirirken başka bir sorunla daha karşılaştı: Fren pedalı için yer kalmadı. Bunun için direksiyon simidinin alt yarısı kesildi.

İKİ HAFTADA TAMAMLANDI

İki haftalık çalışmanın ardından parçalar Bondo adı verilen macunla birleştirilerek dikiş izleri kapatıldı. Böylece araç tek parça haline geldi. Daha sonra ise sarıya boyandı. Fever, arka kapağa otomobilin logolarını da yeniden yapıştırdı.

TRAFİĞE ÇIKABİLİYOR

Aracın ilk testi iyi geçti. Üstelik Fever araca sigorta yaptırıp tescil ettirmeyi başardı ve onu tamamen yasal hale getirdi.