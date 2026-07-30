Dünyanın en zengin insanından "çıplaklaştırma" davası!

Elon Musk'ın şirketi xAI, Minnesota eyaletinin internet sitelerinde ve uygulamalarında "çıplaklaştırma" teknolojisini yasaklayan, ülke çapında bir ilk olan yasasına karşı dava açtı. Bu durum, eyaletlerin yapay zekanın kullanımını anayasal olarak ne kadar düzenleyebileceğine dair bir test niteliği taşıyor.

ELON MUSK’IN ŞİRKETİ XAI’DAN “ÇIPLAKLAŞTIRMA” YASASINA DAVA

Nefes'te yer alan habere göre, Musk'ın şirketi, yasanın Cumartesi günü yürürlüğe girmesinden ve Minnesota'yı, insanların yapay zeka kullanarak gerçek kişilerin sahte çıplak görüntülerini oluşturmasına olanak tanıyan giderek yaygınlaşan teknolojiyi yasaklamaya çalışan ilk eyalet haline getirmesinden günler önce, Pazartesi günü federal mahkemede dava açtı. Yasa Mayıs ayında imzalanmıştı.

38 sayfalık dava dilekçesinde, yapay zeka modeli sohbet robotu ve görüntü oluşturucu Grok'u X (eski adıyla Twitter) ve diğer sosyal medya platformlarında sunan xAI, gerçek kişilerin rızası olmadan yapay zeka tarafından oluşturulan çıplak görüntülerinin dağıtımını yasaklama konusunda eyaletin çıkarlarını tartışmadığını belirtti.

HER İHLAL İÇİN 500.000 DOLARLIK PARA CEZASI

Ancak açıklamada, Minnesota yasasının "bu amacın çok ötesine uzandığı", anayasal olarak korunan birçok görüntü ve videoyu yasakladığı ve şirketi her ihlal için 500.000 dolarlık para cezasına çarptırdığı belirtildi.

Davada, bu tür görsellerin kullanıcılar tarafından oluşturulmasını engellemek için iyi niyetle çaba gösteren şirketlere yönelik bir "güvenli liman" hükmünün bulunmadığı ve bu düzenlemenin, tasvir edilen kişinin rızasıyla, hatta o kişi tarafından oluşturulan görselleri kapsadığı ileri sürülüyor.

"MAHREM KISMI TANIMI AŞIRI GENİŞ"

Ayrıca yasanın "mahrem kısım" tanımının aşırı geniş olduğu ve rutin olarak halka açık yerlerde sergilenen vücut kısımlarını kapsadığı da belirtiliyor.

Minnesota başsavcısı Keith Ellison yaptığı açıklamada, davanın henüz kendisine tebliğ edilmediğini veya davanın görülmediğini söyledi.

Ellison, "Ancak insanların kendi istekleri dışında çıplak görüntülerini oluşturmak için yapay zekayı kullanmanın dehşet verici olduğunu biliyorum. Yapay zeka politikası hakkında yapılması gereken pek çok değerli tartışma var. Bu onlardan biri değil. Yapay zekanın çıplaklaştırılması, hedefin onurunu çalıyor ve duygusal, kişisel ve profesyonel düzeyde büyük zarara neden olabiliyor" dedi.