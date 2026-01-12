Dünyanın gözü İran'da! Korkunç görüntüler: Ceset torbaları hastane bahçesine yığıldı

İran'da 28 Aralık 2025'te hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler devam ediyor.

EN AZ 544 ÖLÜ

ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri’nden (HRA) protestolarda şiddet olayları sonucu oluşan can kayıplarına ilişkin açıklama geldi. HRA’dan yapılan son açıklamada, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 544’e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, "Bunların 483’ünü protestocular, 47’sini güvenlik gücü personeli, 8’ini çocuklar, 5’ini protestolara katılmayan siviller ve birini hükümet adına çalışan bir savcı oluşturmaktadır" denildi.

PROTESTOLAR ÜLKE GENELİNE YAYILDI! BİNLERCE TUTUKLAMA VAR

Ayrıca 579 ölüm raporunun da inceleme altında olduğu vurgulandı. Açıklamada, protestoların ülke genelindeki 186 şehir ve 31 bölgedeki 585 farklı noktaya yayıldığı kaydedilirken, tutuklananların sayısının 10 bin 681’e yükseldiği aktarıldı.

HRA’dan daha önce yapılan açıklamada, gösterilerde 8’i çocuk olmak üzere en az 490 kişinin hayatını kaybettiği, 10 bin 675 kişinin gözaltına alındığını iddia edilmişti. İran Devrim Muhafızları'na bağlı Tasnim Haber Ajansı ise İsfahan eyaletindeki protestolar sırasında 30 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini, ülke genelindeki protestolarda ölen toplam güvenlik personeli sayısının da en az 109 olduğunu duyurmuştu.

İRAN'DA KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER

Ayrıca İran'Dan korkunç görüntüler de geliyor. Bir hastane önünde yığılan ceset torbaları görenlerin kanını dondurdu.

Bahsi geçen hastanenin bahçesinde yüzden fazla ceset torbasının olduğu aktarıldı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

İran'ın başkenti Tahran'da, pazar günü protestolarda öldürüldüğü söylenen güvenlik güçleri mensupları ve siviller için düzenlenen cenaze töreninde, yas tutanlar tabut taşıdığı görüntüler de kamuoyunda oldukça geniş yer buldu.

TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASI GELMİŞTİ: "GÜÇLÜ BAZI SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki bazı protestocuların öldürüldüğüne dair emareler olduğunu belirterek, "Konuyu son derece ciddiyetle ele alıyoruz. Ordu da durumu inceliyor ve oldukça güçlü bazı seçenekleri değerlendiriyoruz. Nihai bir karar vereceğiz" açıklamasında bulundu. İran’ın olası bir saldırıya karşılık verileceği yönündeki açıklamalarını değerlendiren Trump, "Eğer bunu yaparlarsa, daha önce hiç görmedikleri düzeyde bir karşılık veririz" dedi.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır