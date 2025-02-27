Dünyanın gözü İstanbul'da! Rusya ve ABD heyetleri bir araya geldi: Masadaki konu kritik

Son dakika haberi: Rusya ve ABD heyetleri, büyükelçiliklerin çalışması konusunu görüşmek için ABD konsolosluk konutunda bir araya geldi.

ABD ve Rusya arasında büyükelçiliklerin faaliyetlerini etkileyen hususların ele alınması üzerine yürütülen görüşme için Rus heyeti saat 09.50'de ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansına ulaştı.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Dün Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada "Yarın (27 Şubat) İstanbul’da Rus ve Amerikan heyetleri arasında teknik düzeyde bir toplantı gerçekleştirilecek. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere; Türkiye, görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil, barış çabalarına her türlü desteği vermeye hazırdır" denmişti.

LAVROV DETAYLARA DEĞİNDİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da İstanbul'daki görüşmeye ilişkin "Diplomatlarımızın ve üst düzey uzmanlarımızın bir araya geleceğini ve önceki ABD yönetiminin Rus Büyükelçiliğinin faaliyetleri önünde yapay engeller oluşturmaya yönelik yasa dışı faaliyetleri sonucu bekleyen ve bizim de doğal olarak karşılığını verdiğimiz, Moskova’daki ABD Büyükelçiliğinin çalışmaları için rahatsız eden konulara ilişkin sorunları ele alacaklarını duyurmuştuk" değerlendirmesinde bulunmuştu.

UKRAYNA'DAKİ SAVAŞI SONLANDIRMAK İÇİN RİYAD'DA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

İki ülke heyetleri arasındaki ilk görüşme, ikili ilişkiler ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma amacıyla 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda "muhtemelen" Suudi Arabistan'da görüşeceğini açıklamıştı.

TÜRKİYE BARIŞ İÇİN EV SAHİPLİĞİNE HAZIR

Öte yandan Türkiye, görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil, barış çabalarına her türlü desteği vermeye hazır olduğunu her fırsatta yineliyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır