HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Dünyanın gözü kulağı oradaydı: İslamabad'daki ABD-İran görüşmesi sona erdi

ABD-İran heyetleri arasında ateşkes sürecinde Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlatılan görüşmelerin ilki sona erdi. İran medyası tarafların kilit konularda yazılı metin alışverişine başladığını bildirdi.

Mustafa Fidan

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve bölge ülkelere de sıçrayan savaşa ateşkes ile ara verildi. Ara bulucluk görevini üstlenen Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ve İran heyetleri ateşkesi görüşmek üzere bir araya geldi.

İRAN-ABD GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

Bugün ilki başlayan görüşmelerin sona erdiği bildirildi. İran medyası, sona eren görüşmenin ardından ABD ve İran heyetlerinin karşılıklı olarak yazılı metin alışverişine başladığını aktardı.

PEZEŞKİYAN: "HEYETİMİZ CESURCA MÜZAKERE EDECEKTİR"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan: "Pakistan'a gelen İran heyeti, İran'ın çıkarlarının yılmaz bir koruyucusudur ve bu doğrultuda cesurca müzakere edecektir. Müzakerelerin sonucu ne olursa olsun, hükümet halkın yanında yer alacaktır"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Iğdır'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralıIğdır'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı
Sakarya'da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildiSakarya'da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
İslamabad İran abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uganda'dan çok tartışılacak 'Türkiye' çıkışı! 1 milyar dolar talep ettiler

Uganda'dan çok tartışılacak 'Türkiye' çıkışı! 1 milyar dolar talep ettiler

Soğuk ve kar yağışının ardından 'çöl sıcakları' geliyor! Gölgede 27 dereceyi göreceğiz...

Soğuk ve kar yağışının ardından 'çöl sıcakları' geliyor! Gölgede 27 dereceyi göreceğiz...

Tam 6 yıl sonra dönüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Tam 6 yıl sonra dönüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Yunanistan'dan deport edildi! "Milli bir meseleymiş" deyip...

Yunanistan'dan deport edildi! "Milli bir meseleymiş" deyip...

AK Parti hazırladı: Maaşları kesilecek!

AK Parti hazırladı: Maaşları kesilecek!

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.