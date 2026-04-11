Dünyanın gözü kulağı oradaydı: İslamabad'daki ABD-İran görüşmesi sona erdi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve bölge ülkelere de sıçrayan savaşa ateşkes ile ara verildi. Ara bulucluk görevini üstlenen Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ve İran heyetleri ateşkesi görüşmek üzere bir araya geldi.

İRAN-ABD GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

Bugün ilki başlayan görüşmelerin sona erdiği bildirildi. İran medyası, sona eren görüşmenin ardından ABD ve İran heyetlerinin karşılıklı olarak yazılı metin alışverişine başladığını aktardı.

PEZEŞKİYAN: "HEYETİMİZ CESURCA MÜZAKERE EDECEKTİR"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan: "Pakistan'a gelen İran heyeti, İran'ın çıkarlarının yılmaz bir koruyucusudur ve bu doğrultuda cesurca müzakere edecektir. Müzakerelerin sonucu ne olursa olsun, hükümet halkın yanında yer alacaktır"