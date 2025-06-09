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Dünyanın gözü Madleen'de! İsrail'in müdahale ettiği geminin akşam karaya ulaşması bekleniyor

Gazze'deki ablukayı kırıp bölgeye yardım götürmek amacıyla yola çıkan Madleen gemisine İsrail tarafından müdahale edilirken gönüllüler de gözaltına alındı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları da İsrail tarafından alıkonulan ve içerisinde 2'si Türk 12 aktivistin olduğu Madleen gemisinin akşam saatlerinde karaya ulaşmasını beklediklerini bildirdi. Kaynaklar iki Türk vatandaşı için de girişimlerin yapıldığını duyurdu.

Dünyanın gözü Madleen'de! İsrail'in müdahale ettiği geminin akşam karaya ulaşması bekleniyor

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırma amacıyla yola çıkan ve içerisinde bir Türk vatandaşı ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin de yer aldığı Madleen gemisine İsrail güçleri tarafından müdahale edildi. İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun gemiyi "hızlı ve güvenli" bir şekilde ele geçirmesinden dolayı kutlama mesajı yayınlarken aralarında iklim aktivisti Greta Thunberg ve Fransız vekil Rima Hassan da dahil olmak üzere çok sayıda insanın bulunduğunu doğruladı.

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Katz, aralarında bir Türk aktivistin de bulunduğu geminin Aşdod limanına götürüleceğini söylerken, "İsrail ordusuna talimat verdim ve 7 Ekim'de yaşanan kıyımın dehşetinin video görüntülerinin izletilmesini sağlayacağım" dedi.

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AKŞAM KARAYA VARACAK

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Gazze'ye insani yardım götürme amacıyla yola çıkan ve gece saatlerinde İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" gemisinin akşam saatlerinde karaya ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

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Dışişleri kaynakları, "Madleen' adlı geminin akşam saatlerinde karaya ulaşması beklenmektedir. Vatandaşlarımıza her türlü konsüler destek sağlanmakta olup gemiden iner inmez kendileriyle görüşmek ve serbest bırakılmalarını sağlamak için gerekli girişimler yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

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Gemide vatandaşı bulunan diğer ülkelerle de temas halinde oldukları bilgisini paylaşan kaynaklar, Türk vatandaşlarının ailelerinin süreçle alakalı düzenli olarak bilgilendirildiğini kaydetti.

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MADLEEN'E MÜDAHALE

Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

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Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Telegram hesabından gece saatlerinde yapılan açıklamada, İsrail ordusunun "Madleen" gemisine müdahale ettiği belirtilerek, "Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı. Madleen gemisindeki gönüllüler, İsrail ordusu tarafından kaçırıldı." ifadesi kullanılmıştı.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze
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