Dünyanın gözü Orta Doğu'da! Trump'tan İran açıklaması: "Sivillerin öldürülmesinin sona erdiği bildirildi"

İran'da günlerdir süren protestolarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. ABD Başkanı Trump, "Yardım yolda. Protestolara devam edin, kurumlarınızı ele geçirin" çağrısında bulunmuştu. ABD'nin İran'a saldırı ihtimali artarken yeni gelişmeler yaşandı.

TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA

Trump, "İran’da sivillerin öldürülmesinin sona erdiği ve idam ya da infaz planı olmayacağı bildirildi. İdam veya idamlar gerçekleştirme planları yok. Buna bakacağız. Ancak gelen bilgiler öldürmelerin, idamların durduğu yönünde." açıklamasını yaptı.

REUTERS: "24 SAAT İÇİNDE İRAN'I VURABİLİR"

Askeri müdahale seçeeğinin de masada olduğunu belirten ABD'nin planlarıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Reuters Haber Ajansı, ABD'nin İran'a 24 saat içerisinde saldırabileceğini duyurdu.



Reuters'ın bu iddiayı Avrupalı iki yetkiliye dayandırdığı bildirildi.

ABD VE İNGİLTERE ASKERLERİNİ ÇEKTİ

Katar Uluslararası Medya Ofisi, Katar'daki ABD ordusuna ait El Udeid Hava Üssü'ndeki bazı personele akşam saatlerine kadar üssü terk etmelerinin tavsiye edildiği yönündeki iddiayı doğruladı. Bu tür önlemlerin mevcut bölgesel gerilimlere yanıt olarak alındığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki protestocuları koruma gerekçesiyle ülkeye askeri müdahalede bulunabileceği uyarısının ardından bölgede hareketlilik yaşanıyor. Katar Uluslararası Medya Ofisinden, ülkedeki ABD ordusuna ait El Udeid Hava Üssü'ndeki bazı personele akşam saatlerine kadar üssü terk etmelerinin tavsiye edildiği yönündeki iddiaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Uluslararası Medya Ofisi, El Udeid Hava Üssü'nden bazı personelin ayrılmasına ilişkin medyada çıkan haberlerine atıfta bulunarak, bu tür önlemlerin mevcut bölgesel gerilimlere yanıt olarak alındığını belirtmektedir. Katar, vatandaşlarının ve topraklarında yaşayanların güvenliğini en öncelikli konu olarak ele alıp kritik altyapı ve askeri tesislerin korunmasına yönelik önlemler de dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirleri uygulamaya devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. Orta Doğu'daki en büyük ABD üssü olan El Udeid'de yaklaşık 10 bin asker bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Üst düzey bir İranlı yetkili saatler önce Reuters'a yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a müdahale tehdidinde bulunmasının ardından Tahran yönetiminin Washington'dan gelecek bir saldırı durumunda ABD askeri üslerine misilleme yapacağı konusunda bölge ülkelerini uyardığını söylemişti. Daha sonra Reuters'a konuşan diplomatlar, Katar'daki ABD ordusuna ait El Udeid Hava Üssü'ndeki bazı personele akşam saatlerine kadar üssü terk etmelerinin tavsiye edildiğini belirtmişti.

İTALYA VE POLONYA'DAN VATANDAŞLARINA "ÜLKEYİ TERK EDİN ÇAĞRISI"

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İran'dan ayrılma imkanı olan İtalyan vatandaşlarına bu ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’nin başkanlığında bakanlık binasında, Savunma Bakanlığı, güvenlik birimleri, İtalya'nın Tahran Büyükelçisi ile mevcut krizden etkilenen ilgili başkentlerdeki diğer büyükelçilerle İran’daki gelişmelere yönelik bir kriz toplantısı gerçekleştirildi.

Açıklamada, "Öncelikle gerginliğin tırmanması halinde askeri müdahalenin potansiyel hedefi olabilecek, İran ve Körfez ülkelerinde bulunan İtalyan vatandaşlarının durumuna ilişkin bir değerlendirme yapıldı. İtalya Dışişleri Bakanlığı, İran’daki İtalyan vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönündeki çağrısını teyit etmekte ve güçlü biçimde yinelemektedir." ifadeleri kullanıldı.

İran'da çoğunluğu Tahran'da olmak üzere yaklaşık 600 İtalyan bulunduğu belirtilen açıklamada, İtalyan büyükelçiliğinin vatandaşlarının durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, bölgede yaklaşık 500'ü Irak'ta, 400'ü ise Kuveyt'te olmak üzere 900'ün üzerinde İtalyan askerinin görev yaptığı ifade edilerek, buralardaki askeri personelin korunmasına yönelik ihtiyati tedbirlerin uygulandığı bildirildi.



Polonya Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki son gelişmelerin ardından vatandaşlarına "İran'ı derhal terk edin" uyarısında bulundu.

Polonya Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınlayarak vatandaşlarından "İran'ı derhal terk etmelerini" istedi. Bakanlık tarafından yayınlanan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı İran'ın derhal terk edilmesi çağrısında bulunuyor ve bu ülkeye yönelik her türlü seyahatten kaçınılmasını öneriyor. İran'ın iç durumu istikrarsız" denildi.

Halen İran'da bulunan vatandaşlara kriz durumlarında diplomatik temsilciliklerin vatandaşlarla iletişim kurabildiği temel kanal olan Odyseusz sistemine kayıt olmaları çağrısı da yapan Polonya Dışişleri Bakanlığı, söz konusu sisteme kaydın fiilen güvenliği arttırdığını, önemli bilgilerin hızlı bir şekilde iletilmesini kolaylaştırdığını belirtti.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.



İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14 Ocak'ta yayımladığı raporunda, ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147’si emniyet görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 550’ye yükseldiğini duyurmuştu.İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.