Dünyanın gözü tarihi zirvede! ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin Alaska'da buluştu: İşte ilk kareler

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kritik zirve Alaska eyaletinin Anchorage kentine ulaştı.

Alaska'ya önce ev sahibi olarak Trump'ın uçağı iniş yaptı. Putin'i taşıyan uçak ise daha sonra indi.

AYNI ARACA BİNDİLER

İki lider bir süre uçaklarının içerisinde bekledikten sonra aynı anda indi. Havalimanındaki kırmızı halıda buluşan Trump ve Putin el sıkıştı.



İki lider arasındaki samimi anlar dikkat çekti. Trump ve Putin, "Alaska 2025" yazan bir platformun üzerinde yan yana gelerek fotoğraf çektirdi.

Trump ve Putin daha sonra kendilerini bekleyen araca birlikte binerek görüşmenin yapılacağı yere hareket etti.

ZİRVE BAŞLADI

Trump ve Putin'in ikili ilişkiler ile Rusya ve Ukrayna arasında olası ateşkesi ele alacakları "Barışın Peşinde" temalı görüşmesi başladı.

KİMLERİN EŞLİK EDECEĞİ AÇIKLANDI

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Putin ile görüşmede Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da eşlik edeceği bildirildi.

Tass haber ajansı da Putin'e, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un eşlik edeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamada, "Ateşkesin hemen bugün olup olmayacağından emin değilim. Ama eğer bugün bir ateşkes olmazsa mutsuz olacağım." demişti.

Trump, Alaska'daki görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durduracak bir formül çıkmaması halinde Rusya'ya yaptırım uygulayacağını belirtmişti. İki liderin görüşeceği Alaska, 1867'de Çarlık Rusya tarafından ABD'ye satılması nedeniyle görüşme yeri olarak sembolik bir anlam taşıyor.