Dünyanın gözü Washington'da! Donald Trump yemin ederek ABD'nin 47. başkanı oldu: "Amerika'nın altın çağı şu an başlıyor"

Yemin töreni gününün sabahında ilk iş olarak Beyaz Saray'ın karşısında bulunan tarihi St. John's Kilisesi'nde geleneksel ayine katılan Trump, ayinin ardından Beyaz Saray'daki geleneksel törende Biden ile bir araya geldi.

BIDEN İLE BİR ARAYA GELDİ

Biden ile eşi Jill Biden, Trump ile eşi Melania Trump'ı Beyaz Saray'ın girişinde kapıda karşıladı. Yemin töreni günü mevcut başkan ile görevi devredeceği başkanı Beyaz Saray'da son kez bir araya getiren geleneksel çay içme seremonisinde Biden ile Trump, basına kapalı etkinlikte sohbet etti.



Yaklaşık yarım saat süren seremoninin ardından aynı araçla Beyaz Saray'dan ayrılan Trump ile Biden beraber Kongre binasına geçti.

YEMİN EDEREK GÖREVİNE BAŞLADI

Daha sonra Kongre binasına geçen Trump, açılış konuşmaları ve seçilmiş Başkan Yardımcısı JD Vance'in yemin etmesinin ardından ABD doğu saatiyle öğlen 12.00'de Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts'ın huzurunda yemin etti.

"AMERİKA'NIN ALTIN ÇAĞI BAŞLIYOR"

Trump 47. başkan olarak birazdan ilk konuşmasını yaptı. Trump'ın dünyanın takip ettiği konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Amerika'nın altın çağı şu an başlıyor. Bugünden itibaren ülkemiz dünya genelinde saygı görecek kimse bizden faydalanmayacak artık. Trump döneminde birinci sıraya Amerika'yı koyacağım. Güvenliğimizi yeniden tesis edeceğim adeletin terazileri yeniden dengelenecek. Adalet Bakanlığı'nın silaha dönüştürülmesi sona erecek. Birinci önceliğimiz gururlu özgür ve refah içinde bir ülke kurmak olacak."

"Çok fazla zorluk var ama kazandığımız ivmeyle birlikte ABD olarak sona erdireceğiz. Başka suçlu insanlara ülkemizi açar hale olduk. Bu insanlara haklar tanındı. Bundan sonra ABD'nin sınırını ve insanlarını koruyacağına söz veriyorum."

"ACİL DURUM İLAN EDECEĞİM"

"Bu andan itibaren ABD'nin düşüş zamanı bitti. Bizim özgürlerimiz ve yüce geleceğimiz tamamen bizim elimizde olacak. Geçtiğimiz 8 yılda farklı zorluklara kaldım. Kendi Cumhuriyetimizin tekrar özerkliğe kavuşması çok zor bir savaş olacak. Pensilvanya'daki suikast girişiminden sonra benim hayatımın bir hiç uğruna kurtulmadığını düşünüyorum. ABD'yi yeniden büyük yapmak için Tanrı hayatımı kurtardı."

"Tarihi kararnameler imzalayacağım. Güney sınırımızla ilgili öncelikle acil durum ilan edeceğim. İllegal tüm girişler durdurulacak. Yakalayıp bırakma uygulamasını sona erdireceğim. Kaçak gelen suç işleyen milyonlar geldikleri yere dönecekler. Meksika'da olan Meksika'da kalacak. Bugün imzalayacağım kararnameyle kartelleri de terör örgütü olarak tanıyacağım. Meksika sınırına asker gönderilecek."

"ULUSAL ENERJİ ACİL DURUMU İLAN EDİYORUM"

"Ulusal enerji acil durumu ilan ediyorum. Amerika yeniden üreten bir ülke olacak. Hiç kimsede olmayan petrol ve gaz, biz bunu kullanacağız. Krizleri bitireceğiz, Amerikan enerjisini tüm dünyaya ihraç edeceğiz. Yeniden zengin bir ülke olacağız. Yeni yeşil anlaşmayı da iptal edeceğiz, kendi endüstrimizi kuracağız, kendi çalışanlarımıza fayda sağlayacağız. Diğer ülkelere de vergi getireceğiz, kendi vatandaşlarımızın zengin olması için çalışacağız. Amerikan rüyası yeniden canlanacak. Verimlilik Bakanlığı oluşturacağız. Yıllar yıllar sonra Anayasa'ya karşı yapılan tüm çabalardan sonra ifade özgürlüğünü geri getirecek kararnameleri imzalayacağım.Bundan böyle Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin resmi politikası, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin var olduğudur"

"MEKSİKA KÖRFEZİ AMERİKA KÖRFEZİ OLACAK"

"Amerika, en güçlü en saygıdeğer ülke olduğunu yeniden hatırlatacak dünyaya. Bugünden itibaren Meksika Körfezi'nin ismini Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz. Amerika’yı başarının kazancın galibiyetin yeni bir boyutuna taşımak istiyorum. Yapamayacağımız hiçbir şey yok, gerçekleştirmeyeceğimiz bir hayal mümkün değil. Şu anda karşınızda bulunmam aslında bir hiçbir şeyin imkansız olmadığının kanıtı. Panama Kanalı'nı geri alıyoruz.

Donald Trump'ın Yemin Töreni Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? Trump'ın politikalarını destekliyorum. 37.6% (568 oy) Düşüncelerim karışık, bekleyip göreceğim. 36.7% (555 oy) Trump'ın son açıklamalarına katılmıyorum. 10.9% (165 oy) Bu durumun Amerika için çıkarlarıma zarar vereceğini düşünüyorum. 14.8% (224 oy)

"ABD'NİN RESMİ POLİTİKASINDA SADECE İKİ CİNSİYET OLACAK"

"Kararname imzalayarak hükümetin sansürünü yasaklayacağım. Amerika’ya özgür düşünceyi geri getireceğim. Benim liderliğim altında adil bir adalet sistemimiz olacak. Hukukun üstünlüğünü geri getireceğiz. Şehirlerimize yeniden kanun ve düzen getireceğiz. İki cinsiyet olacak, kadın ve erkek. Bu hafta tekrar Covid aşılamasına karşı çıkan ordu mensuplarını da yeniden ordumuza geri kazandıracağım. Görevi devralmadan önce Ortadoğu'daki rehineler evlerine geri dönüyor, ben göreve başlamadan bir gün önce."

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Temmuz ayında suikast girişimine maruz kalan Trump'ın yemin töreninde güvenlik kuvvetlerinin ilave önlemler aldığı belirtildi. Yaklaşık 25 bin güvenlik personelinin görev yapacağı yemin töreni gününde, binlerce başkent polisinin yanı sıra Gizli Servis, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Ulusal Muhafızlar ve diğer federal güvenlik birimlerinden çok sayıda kişi görev yaptı.

100'DEN FAZLA KONTROL NOKTASI

Yaklaşık 8 bin Ulusal Muhafızın da görev yapacağı yemin töreni gününde, Washington'daki ana caddelerin büyük bölümü kapatıldı.

Kentin farklı bölgelerinde 100'den fazla kontrol noktası oluşturacak polis ve diğer güvenlik unsurları, aynı zamanda çok sayıda K-9 köpeğini de görevlerinde kullanılldı.

Güvenlik yetkilileri, gün boyunca Washington semalarında son teknolojiyle donatılmış bir polis helikopterinin de sürekli tur atacağını ve olası bir saldırı veya şüpheli durumun tespiti için görev yapacağını açıkladı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır