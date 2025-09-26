HABER

Dünyanın gündemi: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi! Dikkat çeken ifadeler... "Erdoğan savaşı bitirebilir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesi dünya basınında geniş yer tuttu. Rusya-Ukrayna savaşından F-35 meselesine kadar birçok farklı konuda geçen uzun görüşme dünya tarafından yakından takip edildi. İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin dış basına yansımaları!

Doğukan Akbayır

Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi tüm dünyanın konuştuğu bir konu haline geldi. Dünya basınında geniş yer tutan kritik zirve sonrası İsrail cephesi endişeli... ABD basını ise ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımlarını kaldırabileceğini belirtiyor. En kritik konulardan bir diğeri ise F-35 savaş uçağı... Dünya basınına yansıyan haberlere göre Trump, F-35 yasağını da kaldırcak. İşte tüm detaylar!

WASHINGTON POST: "TRUMP, 'ÇOK ZEKİLER' İFADESİNİ KULLANDI"

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, tarihi görüşmeyi manşetten duyurdu. Haberde Trump’ın, Erdoğan’ı Gazze ve Ukrayna’daki barış süreçlerinde "kritik müttefik" olarak gördüğü belirtildi. Trump’ın ayrıca F-35 satışına yeşil ışık yaktığı ve Türk heyeti için "çok zekiler" ifadesini kullandığı aktarıldı.

WALL STREET JOURNAL: "YAPTIRIMLAR KALKABİLİR"

Wall Street Journal, Trump’ın 2019’da Rusya’dan alınan S-400 füzeleri nedeniyle uygulanan yaptırımları "hemen kaldırabileceğini" söylediğini yazdı. Gazete, Trump’ın Türkiye’ye F-35 satmaya açık olduğuna dikkat çekti.

NBC NEWS: "F-35 YASAĞININ KALDIRILMASI DEĞERLENDİRİLİYOR"

ABD merkezli NBC News, "Trump, ABD’nin NATO müttefikine F-35 satış yasağını kaldırmayı değerlendiriyor" başlığıyla haberi duyurdu. Trump’ın Ankara’ya 5. nesil savaş uçağı satışında kısıtlamaların yakında kalkabileceğini söylediği belirtildi.

FOX NEWS: "ERDOĞAN SAVAŞI BİTİREBİLİR"

Fox News, Trump’ın "Erdoğan isterse Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmede büyük bir rol oynayabilir" sözlerine dikkat çekti. Trump’ın, "Erdoğan şu anda çok tarafsız. Tarafsız olmayı seviyor, ben de seviyorum" ifadeleri öne çıkarıldı.

MIDDLE EAST EYE: "ENERJİ MUTABAKATI İMZALANDI"

Middle East Eye, iki ülke arasında nükleer enerji alanında imzalanan mutabakata dikkat çekti. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’ın "ABD ile Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakatı imzaladık" sözlerine yer verildi.

THE TIMES: "NETANYAHU RAHATSIZ"

İngiliz The Times, Trump’ın Erdoğan’a övgüler yağdırdığını yazdı. Haberde, Trump’ın Türkiye’ye F-35 satmaya hazır olduğunun altı çizildi. Times ayrıca, bu gelişmenin İsrail Başbakanı Netanyahu’yu rahatsız edeceğini ele aldı.

TIMES OF ISRAEL: "İSRAİL İÇİN ENDİŞE VERİCİ"

Times of Israel, Trump’ın Erdoğan’ı Gazze ve Ukrayna’daki savaşlarda "güvenilir aracı" olarak gördüğünü yazdı. Haberde, Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarına sahip olmasının İsrail için endişe verici bir gelişme olduğu belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

