Dünyanın ilk 2 nm akıllı telefon çipi: Samsung, Exynos 2600'ü duyurdu! İşte özellikleri

Samsung, uzun süredir konuşulan ve merakla beklenen yeni amiral gemisi işlemcisi Exynos 2600'ü resmen sahneye çıkardı. Bu çipin en önemli detayı ise üretim teknolojisi.

İŞTE SAMSUNG EXYNOS 2600'IN ÖZELLİKLERİ

Samsung Foundry'nin 2 nm GAA süreci üzerine inşa edilen Exynos 2600, dünyanın ilk 2 nm akıllı telefon çipi olma özelliğini taşıyor. Yeni çip, Arm v9.3 mimarisine dayanan 10 çekirdekli bir CPU barındırıyor.

Exynos 2600; bir ana çekirdek, üç yüksek performanslı çekirdek ve altı yüksek verimlilik çekirdeğinden oluşan 10 çekirdekli bir CPU yapılandırmasına sahip. Ana C1-Ultra çekirdeği 3,8 GHz hızında, üç C1 Pro çekirdeği 3,25 GHz hızında ve ilave altı C1 Pro çekirdeği ise daha düşük bir hız olan 2,75 GHz'de çalışıyor.

EXYNOS 2500'E KIYASLA %39'A VARAN PERFORMANS ARTIŞI

Samsung'a göre yeni yonga seti, Exynos 2500'e kıyasla %39'a varan performans artışı sağlarken aynı zamanda daha iyi güç verimliliği sunuyor.

Yapay zeka cephesinde Exynos 2600, selefine kıyasla yapay zeka performansında %113 artış sağladığı iddia edilen yeni bir NPU sunuyor. GSMArena'da yer alan habere göre, yonga seti ayrıca sanallaştırma güvenliği ve donanım destekli hibrit post-kuantum kriptografi gibi özelliklerle güvenliği artırıyor.

Oyun tarafında Exynos 2600, Samsung'un Exynos 2500'e kıyasla %50'ye kadar daha yüksek ışın izleme (ray-tracing) performansı ve iki kat işlem performansı sunduğunu belirttiği Xclipse 960 GPU ile donatılmış.

Görüntülemede, yonga setinin ISP'si, sahnelerin ve nesnelerin daha doğru tanınmasını sağlayan yeni bir yapay zeka tabanlı Görsel Algılama Sistemi (VPS) kazanıyor. 320 MP'ye kadar kamera sensörlerini destekliyor ve gelişmiş düşük ışık video çekimi için derin öğrenme tabanlı video gürültü azaltma özelliğini sunuyor.

Exynos 2600 ayrıca, ısı dağıtımını iyileştirmek ve stres veya oyun altında sürdürülebilir yüksek performans sağlamak için High-k EMC malzemesini kullanan Samsung'un yeni Heat Path Block (HPB) teknolojisini de ilk kez sahneye çıkarıyor.

Diğer temel özellikler arasında LPDDR5X bellek, UFS 4.1 depolama ve 120 Hz'e kadar yenileme hızına sahip 4K ekran desteği yer alıyor.

GALAX S26'DA KULLANILABİLİR

Samsung'un Exynos 2600'ü yaklaşan Galaxy S26 ve Galaxy S26+ amiral gemilerinde kullanması bekleniyor. Bir söylenti yonga setinin birden fazla küresel pazarda kullanılacağını öne sürerken, daha yeni bir iddia bunun Güney Kore ile sınırlı olabileceğini iddia ediyor.