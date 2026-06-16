HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Dünyanın ilk 8'li çapraz organ nakli, Malatya'da gerçekleşti

Dünyanın ilk eş zamanlı 8'li çapraz karaciğer nakli Malatya'da gerçekleştirildi. Dev operasyon ile ilgili konuşan Prof. Dr. Sezai Yılmaz, "Yaklaşık 22 saat süren, oldukça yorucu bir süreçti" dedi.

Dünyanın ilk 8'li çapraz organ nakli, Malatya'da gerçekleşti

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde, organ nakli alanında dünya tıp literatürüne girecek dev bir operasyona daha imza attı.

Karaciğer nakli bekleyen ve uygun bağışçısı bulunmayan hastalar için umut olan çapraz nakil sistemi ile aynı anda gerçekleştirilen 16 ameliyat sonucunda dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli başarıyla tamamlandı.

Farklı ailelerden gelen 8 verici ve 8 alıcının katıldığı bu dev operasyon, yaklaşık 22 saat sürdü.

Dünyanın ilk 8 li çapraz organ nakli, Malatya da gerçekleşti 1

"TEK SEÇENEK 8'Lİ BİR MODELDİ"

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, dünyada ilk kez gerçekleştirilen 8'li çapraz nakli ile ilgili konuştu.

Amaçlarının rekor değil, hastalara çare olmak olduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz, "Bizim buradaki tek bir amacımız vardı; o da çapraz havuzda bekleyen ve durumu son derece sıkıntılı olan hastalarımıza çare olmak. Bu hastalardan iki tanesi belki bir hafta daha bekleyemeyecek durumdaydı. Bir diğeri ise karaciğer komasına girmek üzereydi. Bu üç hastanın eşleşmesinin çıktığı tek seçenek 8'li bir modeldi. Bu nedenle bu operasyonu yapmak zorunda kaldık. Yoksa kurum olarak 'dünya rekoru kıralım' gibi bir derdimiz hiç olmadı. Karaciğer Nakil Enstitüsü olarak sadece 8’li değil, 9’lu ve 10’lu çapraz nakilleri de yapabilecek ekibe ve donanıma sahibiz.

Dünyanın ilk 8 li çapraz organ nakli, Malatya da gerçekleşti 2

"DÜNYADA İLK OLAN ÇAPRAZ NAKİLLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

"Yaklaşık 22 saat süren, oldukça yorucu bir süreçti ancak tüm hastalarımızın durumunun iyi olması bizim için en büyük mutluluk. Bu başarı sadece bir kişinin değil, multidisipliner bir anlayışla çalışan tüm ekibimizin başarısıdır. Bir devlet üniversitesinde bunu başarmış olmak, hastalarımızı yeniden hayata döndürmek bizim için her şeyden daha önemli. Malatya, bu alanda küresel bir merkez haline geldi. Daha önce de 4'lüden 7’liye kadar dünyada ilk olan çapraz nakilleri gerçekleştirdik. Bu yöntemin organ bekleyen binlerce hasta için en güçlü alternatiflerden biri oldu" dedi.

Dünyanın ilk 8 li çapraz organ nakli, Malatya da gerçekleşti 3
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan çarpıcı 'anlaşma' açıklaması! 'İkinci aşamaya geçiyoruz'Trump'tan çarpıcı 'anlaşma' açıklaması! 'İkinci aşamaya geçiyoruz'
Kırşehir'de işçi servis aracı minibüse çarptı: 42 yaralıKırşehir'de işçi servis aracı minibüse çarptı: 42 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Malatya Organ nakli‎
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü

ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü

Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı! İran ile Yeni Zelanda puanları paylaştı

Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı! İran ile Yeni Zelanda puanları paylaştı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Akaryakıta ikinci indirim göründü: 16 Haziran benzin motorin fiyatı

Akaryakıta ikinci indirim göründü: 16 Haziran benzin motorin fiyatı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.