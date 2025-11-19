HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Dünyanın ilk akıllı küpeleri tanıtıldı: Sağlık verilerini kulağınızdan takip edecek

Akıllı saat, akıllı yüzük derken şimdi de akıllı küpe çıktı. Bir şirket, dünyanın ilk akıllı küpelerini tanıttı. Yeni giyilebilir cihaz, normal bir küpeye benzese de birtakım teknolojileri bünyesinde taşıyor. Öte yandan cihaz, "dünyanın en küçük giyilebilir cihazı" olarak tanıtılıyor.

Dünyanın ilk akıllı küpeleri tanıtıldı: Sağlık verilerini kulağınızdan takip edecek
Enes Çırtlık

Akıllı giyilebilir cihazlar hızla çeşitlenirken, bu kez sahneye son derece sıra dışı bir cihaz çıktı: akıllı küpeler.

İŞTE DÜNYANIN İLK AKILLI KÜPELERİ

Bir şirket tarafından tanıtılan dünyanın ilk akıllı küpeleri, 1 gramdan daha hafif ve Apple AirPods’tan beş kat daha küçük.

Bu küpeler, tıpkı diğer akıllı saat veya akıllı yüzüklerde olduğu gibi kan akışı, uyku, sıcaklık, döngü (adet döngüsü) gibi birtakım sağlık verilerini takip edebiliyor. Android Central'da yer alan habere göre; bu küpeler, bir mekanizma aracılığıyla herhangi bir küpeye de takılabiliyor ancak bunu sağlayan özellik şu anda patent onayı bekliyor.

Dünyanın ilk akıllı küpeleri tanıtıldı: Sağlık verilerini kulağınızdan takip edecek 1

Küpeler çift olarak satılsa da ana parça sol kulağa takılıyor. Bunun nedeni kalbe ve beyne en yakın konumun burası olması. Bunun da bilekte veya parmakta tespit edilemeyen sağlık sinyallerinin yakalanmasını mümkün kıldığı belirtiliyor.

Dünyanın ilk akıllı küpeleri tanıtıldı: Sağlık verilerini kulağınızdan takip edecek 2

5–8 GÜNLÜK PİL ÖMRÜ

Cihaz iddiaya göre 5-8 gün arasında pil ömrü sunuyor.

Hem Android hem de iOS ile uyumlu olduğu söylenen akıllı küpenin şimdilik yalnızca ABD ve Kanada’da piyasaya çıkması ve fiyatının 249 dolar olması planlanıyor. Ayrıca aylık abonelik ücreti ise 9,99 dolardan başlıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Komşuya çivili elektrikli saldırı! Suçu polise attı: "İnsan hemen ölmez"Komşuya çivili elektrikli saldırı! Suçu polise attı: "İnsan hemen ölmez"
İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldıİki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

Anahtar Kelimeler:
Giyilebilir teknoloji küpe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Moskova'da İHA alarmı! 2 havalimanı kapatıldı

Moskova'da İHA alarmı! 2 havalimanı kapatıldı

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.