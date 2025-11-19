Dünyanın ilk akıllı küpeleri tanıtıldı: Sağlık verilerini kulağınızdan takip edecek

Akıllı giyilebilir cihazlar hızla çeşitlenirken, bu kez sahneye son derece sıra dışı bir cihaz çıktı: akıllı küpeler.

İŞTE DÜNYANIN İLK AKILLI KÜPELERİ

Bir şirket tarafından tanıtılan dünyanın ilk akıllı küpeleri, 1 gramdan daha hafif ve Apple AirPods’tan beş kat daha küçük.

Bu küpeler, tıpkı diğer akıllı saat veya akıllı yüzüklerde olduğu gibi kan akışı, uyku, sıcaklık, döngü (adet döngüsü) gibi birtakım sağlık verilerini takip edebiliyor. Android Central'da yer alan habere göre; bu küpeler, bir mekanizma aracılığıyla herhangi bir küpeye de takılabiliyor ancak bunu sağlayan özellik şu anda patent onayı bekliyor.

Küpeler çift olarak satılsa da ana parça sol kulağa takılıyor. Bunun nedeni kalbe ve beyne en yakın konumun burası olması. Bunun da bilekte veya parmakta tespit edilemeyen sağlık sinyallerinin yakalanmasını mümkün kıldığı belirtiliyor.

5–8 GÜNLÜK PİL ÖMRÜ

Cihaz iddiaya göre 5-8 gün arasında pil ömrü sunuyor.

Hem Android hem de iOS ile uyumlu olduğu söylenen akıllı küpenin şimdilik yalnızca ABD ve Kanada’da piyasaya çıkması ve fiyatının 249 dolar olması planlanıyor. Ayrıca aylık abonelik ücreti ise 9,99 dolardan başlıyor.