Dünyanın konuştuğu Alaska zirvesinde gizli belge krizi! Otelin yazıcısında unutmuşlar; saat saat tüm detaylar var…

Trump ile Putin’in yıllar sonra bir araya geldiği zirveyle ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. ABD’li personeller güvenlik açığına mı neden oldu? Amerikalı personelin gizli belgeleri, bir otelin herkese açık yazıcısında unuttuğu anlaşıldı. Durumun büyük bir güvenlik açığı yarattığı yorumları yapılırken Sekiz sayfadan oluşan belgenin ilk sayfasında, zirvenin saat saat programı yer alıyor. İşte detaylar…

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cuma günü Alaska'da buluştu.

Zirveyi hazırlayan Amerikalı personelin, güvenlik açığına yol açtığı ortaya çıktı.

Amerikan radyosu NPR'nin haberine göre protokol dairesi, zirveye ilişkin hassas ayrıntıları içeren belgeleri otelde unuttu.

TRUMP’DAN PUTİN'E HEDİYE

Sekiz sayfadan oluşan belgenin ilk sayfasında, zirvenin saat saat programı yer alıyor.

Belge, görüşmelerin, askeri üsteki hangi odada yapılacağına dair ayrıntılar içeriyor.

Belgeden Trump'ın, Putin'e çalışma masası için Amerikan Kartalı heykeli hediye etme niyetinde olduğu anlaşılıyor.

Belgenin 2'den 5'e kadar olan sayfaları, üç Amerikalı çalışanla Trump'ın ve Putin'in heyetlerinde 13 kişinin bilgilerini içeriyor.

Belgede bu kişilerin isimleri ve telefon numaraları yer alıyor.

Bu sayfalarda, bütün Rus isimlerinin yanına İngilizce okunuşlarının not edilmesi dikkat çekti.

İngilizce okunuşu yazılan isimler arasında Rusya lideri Putin de var.

BELGEDE YEMEK MENÜSÜNE KADAR HER ŞEY VAR

Belgenin son iki sayfası, programda görünen ancak gerçekleşmeyen öğlen yemeğine ilişkin.

Yemeğe kimlerin katılacağı, kimin nerede oturacağı ve hangi yemeklerin servis edileceği yazıyor.

Belgeye göre yemekte Trump ve Putin karşılıklı oturacaktı. Trump'ı, zirveye birlikte gittiği 5 bakanı ve Özel temsilci eşlik edecekti.

Putin de Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov ile yemeğe katılacaktı.

Menüde ise yeşil salata, file minyon ve krem brüle olacaktı.

Belgeler, Cuma sabahı, yani görüşmeden önce, zirvenin yapıldığı askeri üsten 20 dakika mesafedeki dört yıldızlı bir otelde unutuldu.

Otelin çalışma alanındaki yazıcıda bırakılan belgeleri, üç otel müşterisi buldu.

İLK SKANDAL DEĞİL

Beyaz Saray Yardımcı Basın Sözcüsü Anna Kelly, belgelerin sadece öğle yemeğiyle ilgili bilgileri içerdiğini iddia etti.

Bunun bir güvenlik ihlali olmadığını savundu.

Son olay, Trump yönetiminde ilk değil Mart'ta, Savunma Bakanlığı çalışanları "The Atlantic" dergisinin yazı ileri müdürünü, Yemen'e askeri operasyonun tartışıldığı bir haberleşme uygulaması grubuna dahil etmişti. (NTV)
