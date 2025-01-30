Dünyanın konuştuğu anlar! Yüz binlerce kişi Gazze'ye geri dönüyor

İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra anlaşmanın ilk şartlarından biri olan rehine takasının üçüncüsü bugün yapıldı. İsrailli yetkililer, serbest bırakılacak İsrailli esirlerin 29 yaşındaki Arbel Yehoud, 19 yaşındaki Agam Berger ve 80 yaşındaki Gadi Moshe Mozes olduğunu açıklayarak, esirlerin ailelerinin bilgilendirildiğini belirtmişti. Akabinde Hamas, 3 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti.

3 İSRAİLLİ REHİNE SERBEST BIRAKILDI

Hamas tarafından 7 Ekim 2023’te düzenlenen saldırıda Nir Oz yerleşiminden kaçırılan 80 yaşındaki Gadi Moses ve 29 yaşındaki Arbel Yahud, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta yapılan bir diğer takas noktasında, İslami Cihad militanlarıyla görüntülendi.

Hamas’ın müttefiki İslami Cihad tarafından yayımlanan videoda iki rehinenin birbirine sarıldığı görüldü. Örgütün silahlı kanadının sözcüsü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "İki İsrailli rehinenin teslim edilme işlemleri tamamlandı" ifadesine yer verildi.

Bir İsrailli yetkili, serbest bırakılan üç rehinenin İsrail’e ulaştıktan sonra farklı hastanelere sevk edileceğini, ancak sağlık durumlarına bağlı olarak planların değişebileceğini belirtti.

İSRAİL 30'U ÇOCUK 110 FİLİSTİNLİYİ BIRAKACAK

Rehinelere karşılık İsrail hapishanelerindeki 110 Filistinli de özgürlüğüne kavuşacak. Bunlardan 30'unun çocuk olduğu bildiriliyor.

500 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ GERİ DÖNDÜ

Gazze'de son 72 saat içinde evlerine dönen Filistinlilerin sayısı 500 bini geçti.

Gazze Şeridi'nde evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, ateşkes anlaşmasıyla birlikte 15 ayın ardından geri dönüyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, son 72 saat içinde Gazze'nin kuzeyindeki evlerine dönen Filistinlilerin sayısının 500 bini aştığı ifade edildi.

MEYDAN DOLDU TAŞTI

Bu sırada, Tel Aviv’deki Rehineler Meydanı olarak bilinen noktada, insanlar toplanmaya başladı. İsrailli rehine aileleri, daha önce de bu meydanda toplanarak hükümetin esir takasını geciktirmesini protesto etmişti.

TOPLAMDA HAMAS 7 İSRAİLLİYİ, İSRAİL İSE 290 FİLİSTİNLİYİ SERBEST BIRAKTI

Ateşkesin başladığı 19 Ocak’tan bu yana üç İsrailli sivil ve dört kadın asker olmak üzere toplamda 7 kişi Hamas tarafından serbest bırakıldı. Buna karşılık İsrail, 290 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı.

Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırıda 250’den fazla kişi kaçırılmıştı. Bunların yaklaşık yarısı, önceki ay yapılan geçici ateşkes sırasında serbest bırakıldı.

Diğerleri ise İsrail’in Gazze’de yürüttüğü askeri operasyon sırasında ölü ya da sağ olarak bulundu. İsrail, hala Gazze’de 90 rehinenin olduğunu, bunlardan yaklaşık 30’unun öldüğünü açıkladı.

Kaynak: NTV-Sözcü