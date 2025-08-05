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Dünyanın konuştuğu denizaltı faciasında son rapor! Her şey ortadaymış...

OceanGate’e ait Titan denizaltısının 2023’teki ölümcül seferiyle ilgili yayımlanan rapor, facianın "tamamen önlenebilir" olduğunu ortaya koydu. Raporda, şirketin güvenlik ihlalleri ve ihmaller zinciri sıralandı.

Dünyanın konuştuğu denizaltı faciasında son rapor! Her şey ortadaymış...
Çiğdem Sevinç

Haziran 2023’te Titanik enkazına yapılan keşif seferi sırasında patlayarak beş kişiye mezar olan Titan denizaltısı faciasıyla ilgili hazırlanan kapsamlı rapor, trajedinin arkasındaki ihmal zincirini gün yüzüne çıkardı. ABD Sahil Güvenlik Deniz Kurulu tarafından yürütülen iki yıllık soruşturma sonucunda hazırlanan 300 sayfalık rapor, OceanGate şirketinin ciddi güvenlik açıkları, yetersiz denetim süreçleri ve toksik işyeri kültürü nedeniyle faciaya zemin hazırladığını ortaya koydu.

“FELAKET ÖNLENEBİLİRDİ”

Deniz Kurulu Başkanı Jason Neubauer, raporun yayımlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu facia tamamen önlenebilirdi. Beş kişinin hayatı, alınabilecek önlemlerle kurtarılabilirdi" dedi. Rapora göre Titan’ın infilak etmesine neden olan temel faktörler arasında, yetersiz tasarım, eksik sertifikalandırma süreçleri, ihmalkâr bakım uygulamaları ve bağımsız denetim eksikliği yer alıyor.

Dünyanın konuştuğu denizaltı faciasında son rapor! Her şey ortadaymış... 1

VERİLER FELAKETTEN BİR YIL ÖNCE UYARIYOR

Kurul, Titan denizaltısında kullanılan gerçek zamanlı izleme sistemlerinin 2022 yılında ciddi yapısal kusurları işaret ettiğini, bu verilerin dikkate alınması halinde olayın önüne geçilebileceğini belirtti. OceanGate'in bu verileri göz ardı ettiği ve bilinen gövde kusurlarını gerektiği gibi analiz etmediği vurgulandı.

Raporda, OceanGate şirketinde toksik bir işyeri kültürü bulunduğu, çalışanların endişelerini dile getirmesinin önünde engeller olduğu ve şirketin iç denetim mekanizmalarının etkisiz kaldığı ifade edildi. Ayrıca, yenilikçi deniz araçları konusunda yasal düzenlemelerin yetersiz olması da, süreci denetleyecek kurumların elini zayıflattı.

Dünyanın konuştuğu denizaltı faciasında son rapor! Her şey ortadaymış... 2

CEO’NUN KARARLARI FELAKETİ HIZLANDIRDI

OceanGate CEO’sunun, deneyimli personelin ayrılmasının ardından denetimleri ve veri analizlerini hiçe saydığı belirtilen raporda, üçüncü taraf kontrollerinin yokluğu ve önleyici bakım prosedürlerinin uygulanmaması da kazanın başlıca nedenleri arasında gösterildi.

NE OLMUŞTU?

OceanGate’in geliştirdiği Titan isimli denizaltı, Haziran 2023’te Atlas Okyanusu’nda Titanic enkazına yapılan keşif dalışı sırasında patlamış, aralarında şirketin CEO’su Stockton Rush’ın da bulunduğu beş kişi hayatını kaybetmişti.

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