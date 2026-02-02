Dünyanın konuştuğu mail! Epstein'dan Trump sözleri: "Siyahilerden hoşlanmıyor, onlara 'sümük' diyor"

Epstein dosyalarının kamuoyuna yansımasının ardından tüm dünya büyük bir şoka uğradı. Sayısız ünlü ismin Epstein'in mide bulandırıcı pedofili, cinayet ve benzeri diğer suç ağlarına katıldığı deşifre edildi. Bunlardan biri de ABD'nin mevcut başkanı Donald Trump... Epstein'in Trump hakkında attığı mail büyük ses getirecek cinsten!

"SİYAHİLERDEN HOŞLANMIYOR, ONLARA 'SÜMÜK' DİYOR"

Epstein’ın Trump ile ilgili gönderdiği mailde şu ifadeler yer alıyor:

“Trump orada olacak. Siyahi kızlardan hoşlanmıyor ve onlara ‘sümük’ diyor.

Onların 3 metre yakınına bile yaklaşmaz.”

TRUMP: "ADANIN ÖNÜNDEN BİLE GEÇMEDİM"

Trump, bu mailler çıktıktan sonra ‘Ben o adanın önünden bile geçmedim’ açıklaması yaptı.