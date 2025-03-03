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Dünyanın önde gelen teknoloji fuarları arasında: Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapılarını açtı

03.03.2025 12:37
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Dünya GSM Birliğinin (GSMA) her yıl Barselona'da düzenlediği Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC), kapılarını ziyaretçilerine açtı. Mobil iletişim sektörünün en önemli platformlarından biri olma özelliğini taşıyan kongrede, 5G, mobil ağlar, yapay zekanın kullanım alanları, yeni cihazlar gibi pek çok başlıkta yeni ürün ve teknolojinin tanıtımı yapılıyor

Dünyanın önde gelen teknoloji fuarları arasında: Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapılarını açtı

Tüm dünyanın önde gelen teknoloji fuarları arasında gösterilen MWC, İspanya'nın Barselona kentinde başladı.

Fira Gran Via Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve bu yılki teması "Yakınsa. Bağlan. Oluştur." olarak belirlenen kongrede, 200'den fazla ülkeden katılımcı yer alıyor.

BÜKÜLEBİLİR ESNEK EKRANLAR, GİYİLEBİLİR YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ...

Mobil iletişim sektörünün en önemli platformlarından biri olma özelliğini taşıyan ve her yıl 100 binden fazla ziyaretçinin katıldığı etkinlikte, cihaz üreticileri, mobil operatörler, teknoloji sağlayıcıları ve sektörden temsilciler bir araya geldi.

Fuarda bükülebilir esnek ekranlar, 5G, mobil ağlar, giyilebilir yapay zeka teknolojileri gibi birçok yenilik görücüye çıktı.

TÜRKİYE'DEN 33 FİRMA VAR

Fuarda Türkiye'nin milli katılımını 2014'ten bu yana olduğu gibi bu yıl da İstanbul Ticaret Odası (İTO) organize etti. Kongrede, 21'i milli katılım kapsamında 12'si bireysel katılım olmak üzere Türkiye'den 33 firma yer alıyor.

Fuara İTO iştiraklerinden Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ile Teknopark İstanbul'dan 4'er firma da katılım sağlıyor.

MWC Barselona 2025 Fuarı, 6 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mobil Dünya Kongresi barcelona
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