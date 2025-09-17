HABER

Dünyanın takip ettiği tarih: 22 Eylül... BMGK Zirvesine sayılı günler kaldı: Filistin tanınacak mı? O ülke geri adım attı

Dünya, İsrail'in Gazze'deki mezalimlerine sessiz kalmaya devam ederken İsrail'e karşı ilk defa adım atmanın eşiğine gelindi. Geçtiğimiz haftalarda birçok ülkenin İsrail'in tavırlarının devam etmesi halinde Filistin'in tanınacak olması adımı, 22 Eylül'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında hayata geçirilmek üzere. Artık sayılı günler kala Japonya ise geri adım attı...

Doğukan Akbayır

Japonya medyasının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Japonya ise ABD ile ilişkilerini korumak ve İsrail'in tutumunun sertleşmesini önlemek amacıyla şimdilik Filistin devletini tanımayacak. Bu nedenle Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba'nın toplantıya katılmayacağı iddia edildi.

ABD 'TANIMAYIN' UYARISINDA BULUNMUŞTU

Japonya basınında geçen hafta çıkan haberlerde, Washington yönetiminin Tokyo'yu BM Genel Kurulu toplantısında "Filistin'i devlet olarak tanımama" konusunda uyardığı belirtildi.

ABD'li yetkililerin, Japonya'nın Filistin'i tanıması durumunda bunun ikili ilişkilere ciddi zarar vereceğini ve bölgedeki gerginliği artıracağını Tokyo'ya ilettiği aktarıldı.

JAPONYA'DA HÜKÜMET BASKI

Japonya'da hükümete yönelik iç baskılar da artıyor.

Gazze'deki insani kriz nedeniyle 206 milletvekili, hükümete Filistin'i tanıma çağrısı yapan bir mektup sundu.

Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya ise yaptığı açıklamada, "Filistin devletinin tanınması konusunda uygun zamanlama ve yöntemler dahil olmak üzere kapsamlı bir değerlendirme yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sözcü

