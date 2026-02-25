Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Orta Doğu'daki ABD savaş uçaklarının sayısı 350'ye dayandı

Uluslararası güvenlik çevrelerinin izlediği verilere göre, ABD ordusunun Ortadoğu'daki hava gücü giderek artıyor. Institute for National Security Studies (INSS) veri merkezindeki güncel askeri envanter değerlendirmelerinde, yalnızca Ortadoğu'nun merkezindeki (Middle West) bölgedeki ABD savaş uçağı sayısının 250'yi aştığı kaydedildi. Bu sayı, F-35 ve F-22 gibi ileri teknoloji gizli (stealth) jetler ile birlikte F-16 ve F-15 türlerini kapsıyor.

Verilere göre bu sayı, Avrupa'daki ABD hava unsurlarıyla birlikte yaklaşık 350 uçağa ulaşıyor. Bu rakama tankeri, kargo ve kontrol uçakları dahil değil; ayrıca bölgedeki İsrail savaş uçakları da hesaba katılmıyor.

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ TIRMANIRSA ROL ÜSTLENECEK

SonDakika'da yer alan habere göre, ABD Hava Kuvvetleri'nin son dönemde F-22 Raptor ve F-35 Lightning II gibi gelişmiş stealth uçaklarını Ortadoğu'ya konuşlandırdığı biliniyor. Pentagon yetkilileri, bu uçakların bölgedeki hava savunma görevleri, drone tehdidine karşı ekonomik caydırıcılık ve müttefiklere destek amacıyla sevk edildiğini belirtiyor.

Bu gelişme, İsrail-İran hattındaki gerilimin tırmanmasıyla birlikte ABD'nin hava operasyonlarına hazır olma kapasitesini artırdı. F-22 ve F-35 gibi uçakların, olası bir geniş çaplı çatışmada karşılıklı caydırıcılık ve hava üstünlüğü rolü üstleneceği yorumları askeri analistlerin gündeminde.

OVDA'DAKİ GÜÇ GÖRÜNTÜSÜ

Kamuoyuna sızan bir fotoğrafta, güney İsrail'deki Ovda Hava Üssü yakınlarında konuşlu iki adet F-22 ile bir yakıt ikmal uçağı birlikte görüldü. Bu, ABD'nin bölgedeki varlığının somut bir görüntüsü olarak değerlendiriliyor.

BÖLGESEL DENGEYE ETKİLER

Uzmanlar, bu büyüklükteki hava gücünün bölge ülkeleri açısından hem caydırıcı hem de gerilimi artırıcı bir unsur olduğunu belirtiyor. ABD'nin hava varlığının İsrail ile İran arasındaki gerilimde denge unsuru olarak kullanıldığı değerlendirmeleri yapılıyor.