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"Dur" ihtarına uymadı, 20 kilometre kaçtı! 710 bin lira ceza kesildi

Bursa'da trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamacının ardından yakalandı. Sürücüye idari para cezası uygulandı ve ehliyetine el konuldu.

"Dur" ihtarına uymadı, 20 kilometre kaçtı! 710 bin lira ceza kesildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Olay, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki İtfaiye Kavşağı'nda meydana geldi.

İKİ KEZ ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN EHLİYETİNE EL KONULDUĞU SAPTANDI

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin deneti sırasında Çağatay Y. (37) yönetimindeki otomobile ‘dur’ ihtarında bulunuldu.

Uyarıyı dikkate almayan sürücü hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Polis ekipleri ile sürücü arasında yaşanan kovalamaca yaklaşık 20 kilometre sürdü. Takibin ardından durdurulan sürücünün yapılan alkolmetre kontrolünde 0,98 promil alkollü olduğu belirlendi.

"Dur" ihtarına uymadı, 20 kilometre kaçtı! 710 bin lira ceza kesildi 1

710 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Sürücünün daha önce de iki kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

Çağatay Y.'ye üçüncü kez alkollü araç kullanmaktan 200 bin lira, 'dur' ihtarına uymamaktan 200 bin lira, drift yapmaktan 180 bin lira, makas atmaktan 90 bin lira ve araç sahibine uygulanan 40 bin lira ceza ile birlikte toplam 710 bin lira idari para cezası kesildi.

Sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken, otomobil ise 3 ay süreyle trafikten men edildi. Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü Bursa idari para cezası
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