'Dur' ihtarına uymayan sürücü yaya olarak da kaçamadı: 450 bin TL ceza yazıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinden polisin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü araçla sıkıştırıldıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı. Araçla kaçamayacağını anlayan şahıs, yaya olarak kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde şahsın 3.27 promil alkollü olduğu belirlenerek, 450 bin TL idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldızevler Mahallesi 317. Sokak'ta polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan K.A. yönetimindeki 46 FP 645 plakalı minibüs ile kaçmaya başladı. Niyazi Bahçecioğlu Caddesi üzerinde ekipler tarafından sıkıştırılan K.A. bu kez de minibüsten inerek, yaya olarak kaçmaya çalıştı.

POLİSTEN KAÇAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE PARA CEZASI

K.A. ekipler tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi Arif Sokak'ta yakalandı. Yapılan kontrollerde K.A.'nın 3.27 promil alkollü olduğu belirlenerek, 'dur ihtarına uymama', ikinci kez 'alkollü araç kullanma', 'sürücü belgesine el konulduğu halde araç kullanma' ve Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplamda 450 bin TL idari para cezası yazıldı. Ehliyetine 3 ay önce 'alkollü araç kullanma' suçundan el konulduğu öğrenilen K.A.'nın ehliyetini geri alma süresi 2 yıl daha uzadı. Öte yandan, minibüste 60 gün süreyle trafikten men edildi.

K.A. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

