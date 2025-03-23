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  4. 'Dur' ihtarına uymayıp polise çarparak şehit eden alkollü sürücünün cezası belli oldu

'Dur' ihtarına uymayıp polise çarparak şehit eden alkollü sürücünün cezası belli oldu

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
23.03.2025 11:58
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Samsun'da karıştığı trafik kazası sonrası kaçarken, kendisini durdurmak isteyen polis memuruna çarparak şehit olmasına yol açan alkollü sürücü, yargılandığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

'Dur' ihtarına uymayıp polise çarparak şehit eden alkollü sürücünün cezası belli oldu

Olay, Samsun'un Havza ilçesinde geçen yıl 5 Mart gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür Boztürk, racıyla Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Ankara yolu üzerinde maddi hasarlı kazaya karışıp Ankara yönüne kaçtı.

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Olay polise haber verildi. Havza ilçesinde yol uygulaması yapan Havza Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli polis memuru Orhan Mutlu (46), kaçan aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan Özgür Boztürk, aracıyla yaya polis memuru Mutlu'ya çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrularak polis aracının ön camının üzerine düşen polis memuru Orhan Mutlu, olay yerinde şehit oldu.

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MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Polis aracında bulunan aynı yerde görevli polis memuru Ali Suat Vanlı da hafif şekilde yaralandı. Olay yerinden kaçan araç sürücü, jandarma ekiplerince yakalandı. Sürücünün 1,86 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sürücü Özgür Boztürk hakkında Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Geçtiğimiz cuma günü görülen davanın son duruşmasında tutuklu sanık Özgür Bozkurt mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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