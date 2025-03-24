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Durdurulan takside yakalandılar

24.03.2025 16:31
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İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı gece bekçileri ile trafik ekibinin mahalle ve sokaklarda yaptıkları devriyede durdurulan ticari takside 4 gram kannaboid ve 15,5 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki 2 kişinin de aranması olduğu ortaya çıktı.

Durdurulan takside yakalandılar

Emniyet ekipleri, Yeşilcami Mahallesi Sultan Orhan Caddesi Kümeevleri civarında durumundan şüphelenilen ticari taksiyi durdurdu. İçinde bulunan iki kişi ve araçta yapılan aramalarda 4 gram kannaboid ve 15,5 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Araçtaki A.Ö.'nün 3 yıl, F.S.'nin ise 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 2 kişi, cezaevine teslim edildi.

Yine gece bekçilerince önceki günlerde yaptıkları devriyelerde şüpheli şahısların kontrolünde toplam 25 gram sentetik kannaboid ele geçirildiği ifade edildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
emniyet
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