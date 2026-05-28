HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Dursunbey’de araç yangını ormana sıçradı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde bir araçta çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dursunbey’de araç yangını ormana sıçradı

Edinilen bilgiye göre olay, Dursunbey ilçesi Bayıryüzügüney Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bölgedeki bir araçta yangın çıktı. Araçtaki yangın daha sonra ormanlık alana sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Dursunbey Grup Amirliği ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu hem araçta hem de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Olayda yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Dursunbey’de araç yangını ormana sıçradı 1

Dursunbey’de araç yangını ormana sıçradı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin’de imece usulü kesilen 1 ton kurban eti, 100 aileye dağıtıldıMardin’de imece usulü kesilen 1 ton kurban eti, 100 aileye dağıtıldı
Kuşadası’nda ilçe protokolü bayramlaştıKuşadası’nda ilçe protokolü bayramlaştı

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Kemal Kılıçdaroğlu istifası! Milletvekillerinin danışmanları görevlerini bıraktı

Kemal Kılıçdaroğlu istifası! Milletvekillerinin danışmanları görevlerini bıraktı

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

Emekli için '82 bin 500 TL' rakamı: Rekabet kızıştı

Emekli için '82 bin 500 TL' rakamı: Rekabet kızıştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.