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Dürümcü çalışanı ile inşaat işçilerinin kavgası kanlı bitti

Malatya’da bir dürümcü çalışanı ile inşaat işçileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Dürümcü çalışanı ile inşaat işçilerinin kavgası kanlı bitti

Olay, 23.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yeni Bahar Caddesi üzerinde bulunan bir dürümcüye yemek için giden inşaat işçileri ile çalışanlar arasında tartışma çıktı.

ZANLIYI YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Çıkan tartışmada bir işçi aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edilirken yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler olayın zanlısının tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya kavga
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