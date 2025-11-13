HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Düşen C-130'da neler yaşandı? 27. dakikanın sırrı... Kara kutu bulundu, uçağın parçaları Kayseri'de incelenecek

Azerbaycan dönüşü C-130 kargo uçağının Gürcistan sınırında düşmesi, Türkiye'nin yüreğini yaktı. 20 kahraman askerimizin şehit haberi 7'den 70'e herkesi kahrederken; yeni detaylar da ortaya çıktı. Olayı aydınlatacak kara kutu Türkiye'ye ulaştırılırken, "27’nci dakikanın sırrı" her şeyi ortaya çıkaracak.

Düşen C-130'da neler yaşandı? 27. dakikanın sırrı... Kara kutu bulundu, uçağın parçaları Kayseri'de incelenecek
Devrim Karadağ

Gürcistan'ın Kakheti bölgesine bağlı Signagi Belediyesi'nde dağlık alanda C-130 tipi askeri kargo uçağı düşmüş, 20 askerimizin şehit olduğu haberi tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Bölgeye giden kaza kırım ve arama kurtarma ekipleri söz konusu uçağın neden düştüğünü belirlemek için çalışmalarını sürdürürken, kritik bir gelişme yaşandı.

KARA KUTU BULUNDU

Son gelen bilgilere göre uçağın kara kutusu bulundu. Olayı aydınlatacak kara kutu Türkiye'ye ulaştırıldı.

Düşen C-130 da neler yaşandı? 27. dakikanın sırrı... Kara kutu bulundu, uçağın parçaları Kayseri de incelenecek 1

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme! Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

27. DAKİKANIN SIRRI

Saat 13.20’de Türkiye’ye gelmek üzere Gence’den havalanan uçağın kalkıştan 27 dakika sonra radardan kaybolduğu belirlendi. Uzmanlar, 27. dakikada neler olduğunun belirlenmesi için çalışmalarını yoğunlaştırırken; "27’nci dakikanın sırrı" her şeyi ortaya çıkaracak.

Düşen C-130 da neler yaşandı? 27. dakikanın sırrı... Kara kutu bulundu, uçağın parçaları Kayseri de incelenecek 2

KAYSERİ'DEKİ ASKERİ ÜSTE İNCELENECEK

Öte yandan enkazda uzmanlar ön rapor için çalışma yaparken, alandan toplanan parçaların Kayseri'deki askeri üsse götürülüp inceleneceği öğrenildi.

Düşen C-130 da neler yaşandı? 27. dakikanın sırrı... Kara kutu bulundu, uçağın parçaları Kayseri de incelenecek 3

MSB ACI HABERİ DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri nakliye uçağında 20 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmek üzere havalanan C-130 askeri nakliye uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerin şehit olduğu bildirildi.

13 Kasım 2025
13 Kasım 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Şehitlerin isimleri:

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın.

Düşen C-130 da neler yaşandı? 27. dakikanın sırrı... Kara kutu bulundu, uçağın parçaları Kayseri de incelenecek 4

Olayda şehit düşen askerlerin naaşlarının özel bir A-400M (Koca Yusuf) uçağıyla yurda getirileceği açıklandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Steam Frame resmen tanıtıldı! İşte özellikleriSteam Frame resmen tanıtıldı! İşte özellikleri
CHP'li Ahmet Akın'dan art arda sürpriz ziyaretler! Önce MHP sonra AK PartiCHP'li Ahmet Akın'dan art arda sürpriz ziyaretler! Önce MHP sonra AK Parti

Anahtar Kelimeler:
şehit uçak kazası Asker Gürcistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.