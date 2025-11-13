Düşen C-130'da neler yaşandı? 27. dakikanın sırrı... Kara kutu bulundu, uçağın parçaları Kayseri'de incelenecek

Gürcistan'ın Kakheti bölgesine bağlı Signagi Belediyesi'nde dağlık alanda C-130 tipi askeri kargo uçağı düşmüş, 20 askerimizin şehit olduğu haberi tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Bölgeye giden kaza kırım ve arama kurtarma ekipleri söz konusu uçağın neden düştüğünü belirlemek için çalışmalarını sürdürürken, kritik bir gelişme yaşandı.

KARA KUTU BULUNDU

Son gelen bilgilere göre uçağın kara kutusu bulundu. Olayı aydınlatacak kara kutu Türkiye'ye ulaştırıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor."

27. DAKİKANIN SIRRI

Saat 13.20’de Türkiye’ye gelmek üzere Gence’den havalanan uçağın kalkıştan 27 dakika sonra radardan kaybolduğu belirlendi. Uzmanlar, 27. dakikada neler olduğunun belirlenmesi için çalışmalarını yoğunlaştırırken; "27’nci dakikanın sırrı" her şeyi ortaya çıkaracak.

KAYSERİ'DEKİ ASKERİ ÜSTE İNCELENECEK

Öte yandan enkazda uzmanlar ön rapor için çalışma yaparken, alandan toplanan parçaların Kayseri'deki askeri üsse götürülüp inceleneceği öğrenildi.

MSB ACI HABERİ DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri nakliye uçağında 20 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmek üzere havalanan C-130 askeri nakliye uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerin şehit olduğu bildirildi.

Şehitlerin isimleri:

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın.

Olayda şehit düşen askerlerin naaşlarının özel bir A-400M (Koca Yusuf) uçağıyla yurda getirileceği açıklandı.