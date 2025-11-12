Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Türkiye'yi yasa boğan olayda dün Gürcistan'ın Kakheti bölgesine bağlı Signagi Belediyesi'nde dağlık alanda C-130 tipi askeri kargo uçağı düşmüştü. Bölgeye giden kaza kırım ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları ikinci gününde, sabah saatlerinden itibaren helikopterlerin de desteğiyle sürdü. Son gelen bilgilere göre uçağın kara kutusuna ulaşıldı. Olayı aydınlatacak kara kutu Türkiye'ye ulaştırıldı.

ARAMA KURTARMA GECE DE DEVAM ETMİŞTİ

Gürcistan İçişleri Bakanlığına bağlı ekiplerle Gürcistan ordu birliklerinin de aktif olarak yer aldığı arama kurtarma çalışmaları, İçişleri Bakanı Geka Geladze ve Savunma Bakanı İrakli Çikovani tarafından yerinde takip edildi.

Havanın kararmasıyla bölgeden birçok askeri ve arama kurtarma ekiplerine ait araç ayrılmaya başlasa da uçağın düştüğü alandaki çalışmaların gece de devam ettiği görüldü.

Gece saatlerinde, enkaz alanından 3 helikopter ile bazı ambulans ve itfaiye araçları da ayrıldı.

Sabah erken saatlerde Türkiye'den gelen arama kurtarma ekibi ve uzmanların da yer aldığı çalışmalar sırasında, basın mensuplarının bölgeden yaklaşık bir kilometre uzaklıktan gelişmeleri takip etmesine izin verildi.

DÜŞEN UÇAĞIN KARA KUTUSU BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor."

KARA KUTU TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Çalışmalar kapsamında kazanın nedenini aydınlatacak olan uçağın kara kutusuna ulaşıldı.

Kara kutunun incelenmek üzere Türkiye'ye getirildiği bildirildi.

Öte yandan enkazda uzmanlar ön rapor için çalışma yaparken, alandan toplanan parçaların Kayseri'deki askeri üsse götürülüp inceleneceği öğrenildi.

Kaynak: AAKaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır