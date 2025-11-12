HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Gürcistan'ın Kakheti bölgesinde dün düşen Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait C130 tipi askeri kargo uçağının enkaz alanındaki arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde de devam etti. Çalışmalar kapsamında kazanın ardındaki sis bulutunu dağıtacak olan kara kutuya ulaşıldı. Kara kutu Türkiye'ye getirildi.

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Türkiye'yi yasa boğan olayda dün Gürcistan'ın Kakheti bölgesine bağlı Signagi Belediyesi'nde dağlık alanda C-130 tipi askeri kargo uçağı düşmüştü. Bölgeye giden kaza kırım ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları ikinci gününde, sabah saatlerinden itibaren helikopterlerin de desteğiyle sürdü. Son gelen bilgilere göre uçağın kara kutusuna ulaşıldı. Olayı aydınlatacak kara kutu Türkiye'ye ulaştırıldı.

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme! 1

ARAMA KURTARMA GECE DE DEVAM ETMİŞTİ

Gürcistan İçişleri Bakanlığına bağlı ekiplerle Gürcistan ordu birliklerinin de aktif olarak yer aldığı arama kurtarma çalışmaları, İçişleri Bakanı Geka Geladze ve Savunma Bakanı İrakli Çikovani tarafından yerinde takip edildi.

Havanın kararmasıyla bölgeden birçok askeri ve arama kurtarma ekiplerine ait araç ayrılmaya başlasa da uçağın düştüğü alandaki çalışmaların gece de devam ettiği görüldü.

Gece saatlerinde, enkaz alanından 3 helikopter ile bazı ambulans ve itfaiye araçları da ayrıldı.

Sabah erken saatlerde Türkiye'den gelen arama kurtarma ekibi ve uzmanların da yer aldığı çalışmalar sırasında, basın mensuplarının bölgeden yaklaşık bir kilometre uzaklıktan gelişmeleri takip etmesine izin verildi.

DÜŞEN UÇAĞIN KARA KUTUSU BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor."

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme! 2

KARA KUTU TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Çalışmalar kapsamında kazanın nedenini aydınlatacak olan uçağın kara kutusuna ulaşıldı.

Kara kutunun incelenmek üzere Türkiye'ye getirildiği bildirildi.

Öte yandan enkazda uzmanlar ön rapor için çalışma yaparken, alandan toplanan parçaların Kayseri'deki askeri üsse götürülüp inceleneceği öğrenildi.

Kaynak: AAKaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kağıthane'de bir binada patlama! Çok sayıda ekip sevk edildiKağıthane'de bir binada patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi
"ABD Gazze'de askeri üs kuracak" iddiasına yalanlama"ABD Gazze'de askeri üs kuracak" iddiasına yalanlama

Anahtar Kelimeler:
Türkiye haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehit askerlerimizin isimleri belli oldu!

Şehit askerlerimizin isimleri belli oldu!

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

2026'nın ilk transfer çalımı Tedesco'dan... Galatasaray'ın çok istediği isme teklif!

2026'nın ilk transfer çalımı Tedesco'dan... Galatasaray'ın çok istediği isme teklif!

4 kişilik hesap için ödediği para ağızları açık bıraktı

4 kişilik hesap için ödediği para ağızları açık bıraktı

İmamoğlu iddianamesinde o iş adamlarının adı da geçiyor!

İmamoğlu iddianamesinde o iş adamlarının adı da geçiyor!

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.