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Düşen uçakta ağır yaralanan kadın yolcu, helikopter ile Erzurum’a getirildi

Erzurum-Bayburt ve Rize sınırında düşen uçaktan yaralı olarak kurtulan kadın yolcu, helikopter ile Erzurum Şehir Hastanesi’ne getirildi.Sivrihisar’dan havalanıp Rize’ye giderken düşen jet uçağının enkazı Rize-Bayburt sınırında JAK timi tarafından sabah saatlerinde bulunmuştu.Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden havalanarak dünya turuna çıkan mühendis pilot Mehmet Demirci’nin kullandığı belirtilen özel jet, Erzurum-Bayburt ve Rize sınırında bilinmeyen bir nedenden dolayı düştü.

Düşen uçakta ağır yaralanan kadın yolcu, helikopter ile Erzurum’a getirildi

Erzurum-Bayburt ve Rize sınırında düşen uçaktan yaralı olarak kurtulan kadın yolcu, helikopter ile Erzurum Şehir Hastanesi’ne getirildi.

Sivrihisar’dan havalanıp Rize’ye giderken düşen jet uçağının enkazı Rize-Bayburt sınırında JAK timi tarafından sabah saatlerinde bulunmuştu.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden havalanarak dünya turuna çıkan mühendis pilot Mehmet Demirci’nin kullandığı belirtilen özel jet, Erzurum-Bayburt ve Rize sınırında bilinmeyen bir nedenden dolayı düştü. Pilot Mehmet Demirci’nin hayatını kaybettiği uçak kazasında eşi Hicran Kaya ağır yaralandı. Yaralı yolcu helikopter ile olay yerinden alınarak Erzurum Şehir Hastanesi’ne getirildi. Askeri helikopter ile Şehir Hastanesi helikopter pistine getirilen kadın yolcu ambulansla alınarak hastaneye götürüldü. Helikopteri Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı karşıladı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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