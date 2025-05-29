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Düşmemiş öldürülmüş! 4 yaşındaki çocuğun feci ölümü: Kan izleri gerçeği ortaya çıkardı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonetin kasasına tırmanmaya çalışırken dengesini kaybedip düşerek öldüğü öne sürülen Enes Çelebi'nin (4), akrabası Mustafa Ö.'nün (37) geri manevra yaptığı aynı aracın altında kalıp, hayatını kaybettiği tespit edildi. Mustafa Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Düşmemiş öldürülmüş! 4 yaşındaki çocuğun feci ölümü: Kan izleri gerçeği ortaya çıkardı
Çiğdem Sevinç

Olay, saat 17.30 sıralarında Kocagür Mahallesi 3654 Sokak'ta meydana geldi. Enes Çelebi, annesi Durdu Çelebi ile birlikte akrabalarının nişan törenine geldi.

Hazırlıkların sürdüğü sırada, Enes'in evin önünde park halinde bulunan amcasına ait kamyonetin kasasına tırmanmaya çalışırken dengesini kaybedip düştüğü öne sürüldü. Ağır yaralanan Çelebi, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Enes Çelebi doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

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KAMYONETİN ALTINA ALMIŞ!

Durdu ve Ferhat Çelebi çiftinin tek çocuğu olan Enes'in ölümüyle ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Kamyonette yapılan incelemede, lastik ve ön kaput kısmında kan izlerine rastlandı. Ekiplerin çalışmalarında, Enes'in uzaktan akrabası Mustafa Ö.'nün geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalıp, hayatını kaybettiği tespit edildi. Olaydan birkaç saat sonra gözaltına alınan Mustafa Ö., jandarmadaki ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenildi.

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Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın çocuk
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